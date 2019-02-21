肉身擋火護Selina！俞灝明39%燒傷「下場被分手」　網傳前女友是楊冪

記者李玟儀／綜合報導

大陸男星俞灝明2010年時與Selina合作電視劇《我和春天有個約會》發生意外，2人遭受嚴重的燒傷，當時他以肉身保護對方，導致背部四肢3度灼傷，全身有39%面積燒傷，外傳當時他有個交往中的女友，疑似是楊冪，但戀情隨著意外發生告終，他坦言傷害很大。

▲俞灝明2010年拍攝《我與春天有個約會》時，曾與Selina經歷火吻事件。（圖／翻攝俞灝明微博、Selina臉書）

俞灝明當時遭逢火吻，2年後重返演藝圈，臉上必須靠著濃妝遮蓋疤痕，外型變得成熟、滄桑，不再是過去的陽光男孩，外傳他因此失去交往2年的楊冪。2011年時他曾被爆和楊冪交往的消息，但女方當時名氣不如現在，兩人的情事沒有受到廣泛關注，2013年他提到感情空窗2年，才讓舊情浮上檯面。

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因楊冪以前微博上全是他的歌曲，2人常po一些有關思念的文字，他出事當天，楊冪在微博祈禱，第2天女方就被目擊出現在醫院放聲大哭，更添傳聞的真實性。有爆料指出，許多圈內人都知道他的這段戀情，但2人在意外發生後分手，他甚至因此罹患憂鬱症。

▲俞灝明坦言因為當時的戀情受很大的傷害。（圖／翻攝自微博）

俞灝明在先前的訪談中坦承那段期間的確處於失戀狀態，當被問到那段感情帶給他什麼，他說，傷害與養分並存，「但是到了後面，我覺得這種傷害，其實也是相對比較大的。」也不否認這段感情影響了往後的愛情觀，「沒有那麼容易再那麼的天真，那麼的無條件地去相信、去愛的那種感覺，我覺得這是最大的傷害。」

不過就在外界以為這個分手的前女友就是楊冪時，俞灝明曾闢謠，稱兩人只是朋友關係，「那天我確實在節目裡提到了前女友，但不知道為什麼會傳到楊冪身上，我不希望打擾到別人的生活，這種事對於女生來說，多少是一種傷害。」

▲謠傳楊冪是俞灝明前女友。（圖／翻攝自微博）

在遭逢火吻前，是一個帥氣的偶像派藝人，因為這場意外，讓他失去了偶像最引以為傲的顏值，卻讓他更有機會讓大眾專注在演技表演上，他認為這是一個轉機，除了學著和傷疤共存，也成立公益基金會關懷燒傷兒童，對他而言，一直向前看，才會遇到更好的自己。

現在的俞灝明，身上有些傷疤，內心也有過傷痕，仍積極地往前大步邁進，他說經歷了燒傷事件後，「需要的不是同情，而是接受現在的我，雖然我臉上現在還有疤痕，但是沒有關係，我活得很坦蕩」，透過《那年花開月正圓》的反派角色，儘管讓人恨得牙癢癢，但掩蓋不掉的是一個演員用作品散發出的光芒，他用演技說話，顏值和大火終於不再是俞灝明的代名詞。