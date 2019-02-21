預約愛妻下輩子！謝和弦「收入全轉進老婆帳戶」：養妳一輩子剛好

記者李玟儀／綜合報導

謝和弦（阿扣）作風奔放自由，看似不羈卻對老婆百般呵護，在演藝事業之外，他另有服飾副業，即將到台南展店，他豪氣表示服飾收入會「全部轉進KT（老婆）的戶頭」，誓言照顧老婆一輩子！

▲謝和弦提前預約Keanna下輩子。（圖／翻攝自謝和弦臉書）

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謝和弦的服飾店即將在台南開分店，他希望老婆不用為錢煩惱，整天吃好睡飽就好，所有的收入會直接匯到老婆帳戶，他說：「答應妳爸要把妳顧好，是男人就該說到做到。」更霸氣對老婆喊話，「我養妳一輩子剛好，下輩子再還我就好。」等於是預約了老婆下輩子還要在一起。

▲謝和弦寵妻。（圖／翻攝自謝和弦臉書）

沒有肉麻的甜言蜜語，而是一輩子的承諾，謝和弦的話讓許多網友感動：「疼老婆的都是真男人。」但也有歌迷提醒他，想要照顧老婆一輩子，一定要先好好保重自己，這樣小倆口才能攜手共度幸福人生。

謝和弦前段時間因患上「雙向情緒障礙症」，入院接受治療，暫停活動及通告。事實上他自2012年開始飽受躁鬱症困擾，時好時壞，不過老婆始終陪在身邊，婚前他甚至因為不想拖累交往中的Keanna，故意找理由開罵，想讓對方主動分手，不過Keanna愛很堅定，陪著他度過每一次煎熬難關。

▲謝和弦：「我養妳一輩子剛好，下輩子再還我就好。」（圖／翻攝自謝和弦臉書）



Keanna一路對謝和弦不離不棄，堅強的態度感動許多人，曾被網友好奇問「有想放棄過這段感情／婚姻嗎」，仍堅定回答「從來沒有」。不過，她也曾經坦承，如果一直處於壓力、焦慮、無助、失落的情緒之下，的確有可能讓自己受到影響，平時也不是沒有負面情緒，只是藏得很好。