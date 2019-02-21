女兒該不該寵？　阿緯「80%：20%育兒」人妻有感推：是好爸爸！

記者李玟儀／綜合報導

坊間的說法：「女兒是爸爸上輩子的情人。」演藝圈中有不少「女兒奴」星爸，像阿緯的第一個孩子就是女兒，自然而然把「錢錢」捧在手心上呵護，不過偶爾也會陷入新手爸爸的糾結，「女兒該寵？還是不寵？」他理出了頭緒和網友分享。

▲阿緯。（圖／翻攝自阿緯臉書）

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阿緯說隨著女兒慢慢長大，開始懂事之後，生活中任性的狀況出現頻率增多，面對這種情況，他有時候會懷疑自己，到底該怎麼拿捏寵與不寵的界線。後來他發現爸爸們即使深愛著女兒，也要懂得分情況寵，像他自認是屬於80%寵、20%不寵的爸爸。

舉例來說，80%寵就是任何事都能原諒女兒，只要女兒說出「I熱U（I Love You）」就會被融化，父女倆就會擁抱收場，但如果是會造成孩子危險的事，絕對會板起臉教訓，一律不縱容，像是玩插頭、把玩具放嘴邊等，阿緯會立刻警告，讓錢錢知道，「做這些事情，爸爸會變成另一人，會生氣。」這就是他所說的20%不寵。

▲阿緯談該不該寵女兒。（圖／翻攝自阿緯臉書）

不過阿緯也坦言，有時候嚴厲教育女兒之後，會擔心女兒長大就不喜歡爸爸了，想著想著容易感到沮喪，不過網友安慰他：「寫這篇已經是好爸爸了。」女兒終究會懂得父母用心良苦，而他80%寵、20%不寵的比例也獲得網友好評，「當孩子不懂事玩一些危險事情時，當父母的更有責任要去教導孩子哪些東西事情不能玩也不能做，身教很重要。」