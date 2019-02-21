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吳建豪認「犯了好色的罪」　婚前初夜隨便給...忍慾7年婚後懊悔

記者李玟儀／綜合報導

藝人吳建豪與百億千金石貞善（Arissa）結婚5年頻傳婚變，在2018年6月中旬曾爆出女方心寒離婚，近日消息傳出2人已經簽字，女方坦承確實已經離婚。吳建豪與石貞善在2006年相識，斷斷續續7年多，在受洗為基督徒後，堅持不在婚前發生性行為，但在此之前，他坦承自己「犯了好色的罪」。

▲▼吳建豪爆婚變1個月，首度現身台北。（圖／翻攝自吳建豪、石貞善IG）

▲吳建豪與石貞善的婚姻在2018年12月劃下句點。（圖／翻攝自吳建豪、石貞善IG）

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吳建豪過去接受媒體訪問時曾提到，17歲獻出初夜，對象只是一個不愛的「朋友」，回想起當時的情況，他透露當時年紀還小、不懂事，加上酒精薰陶下，和沒有感情的友人發生了關係，「我很後悔，到我結婚後我還是會後悔。」自從受洗為基督徒後，他便堅持不再發生婚前性行為，為真命天女「守貞」到成為夫妻為止。

只是在婚後，吳建豪和石貞善的和平婚姻沒有維持太久，2014年才蜜月完，老婆就在Instagram上怒斥：「電視上看到的吳建豪都是假的！」他也疑似回嗆：「管好你的舌頭。」兩人當時也互相取消追蹤，此後冷戰、隔空互嗆等傳言及事件不斷。

▲吳建豪和石貞善恩愛畫面不再。（圖／翻攝吳建豪IG）

據《蘋果日報》報導，石貞善的密友說，吳建豪在婚後仍與其他女生曖昧，夫妻倆吵架，他吵得比女生還強勢，似乎不認為自己有錯，對比曾因為婚前初夜隨便給，婚後感到懊悔的態度似乎有點落差，經歷了吳建豪連寄離婚協議書，她心寒放棄挽回，最後雙方在2018年12月正式離婚，對此環球音樂表示：婚姻是二人之間的事，請大家給予他們空間。

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