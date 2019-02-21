《跑男7》首錄影「路透照流出」　Baby同框尬舞宋雨琦..網虧：好尬

記者李玟儀／綜合報導

大陸綜藝節目《奔跑吧》（跑男）第7季日前宣布大換血，原先的鄧超、陳赫、王祖藍、鹿晗因另有工作規劃退出。20日展開新一季的錄製，現場畫面流出，老鳥、新血齊聚一堂給人耳目一新的感覺，但也有網友直言：「好尷尬。」

▲▼《跑男》首次錄影照流出。（圖／翻攝自微博）

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過去《跑男》第一集都會有個歡迎儀式，從網友曝光的照片中來看，新舊成員在鋪著綠地毯的花園裡進行了第一次的錄影，Lucas穿著休閒式正裝進場，露出招牌燦笑，宋雨琦穿著亮片連身短裙，和Baby手牽著手同框尬舞，或許是彼此真的太陌生，跳舞畫面雖然美，卻有股尷尬氛圍瀰漫著。

另外，官方選在元宵節釋出新版海報祝福粉絲，海報中有7個人影在月光下奔跑，和節目主題頗為相符。過去「跑男團」中一直以大哥鄧超為首，他負責擔綱隊長，不管是掌握節目節奏、製造笑料或是整合隊員，付出的努力大眾有目共睹，因此接棒人選也格外受矚。

▲▼《跑男》首次錄影。（圖／翻攝自微博）

在海報中有一個壯碩的影子跑在最前面，網友猜測這個站在C位的，應該是身材魁梧的李晨，他也是原本班底中年齡比較大的成員，名副其實的大哥，只是網友認為他雖然很有衝勁，但比不上鄧超有哏，由他擔任隊長固然可以穩定軍心，但「笑果」勢必會差了一點，不過真正的隊長人選，還有待官方正式公布。