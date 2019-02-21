舞台劇「初戀」獻給賴雅妍　曾國城害怕沒火花

記者李欣容／台北報導

曾國城、屈中恆等人昨（20日）出席果陀劇團春酒，曾國城談到，自從加入劇團後，每檔戲都跟沒合作過的演員合作，包括楊千霈、賴雅妍、唐從聖、黃嘉千等，最讓他印象深刻的是，當得知要跟賴雅妍合演《再見女郎》，「電視演員演舞台劇，靈不靈啊！」

▲果陀劇場春酒宴記者會，曾國城。（圖／記者湯興漢攝）

曾國城從來沒在舞台劇中談過戀愛，第一次搭檔賴雅妍就要談整場戀愛，也曾擔心兩人撞擊不出火花，「我那時一直都是演搞笑戲，後來導演還是大膽用我，讓我相當驚訝，演完之後也有成就感。」

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曾國城享受演舞台劇的過程，希望每年都有作品呈現，但近年他時間緊縮，18日才有新節《全民星攻略》開播，反應相當好，驕傲說：「收視翻倍耶，除了戲劇節目外，綜藝節目沒有看到這種收視率。」若節目能做到1年，曾國城更計畫舉辦慶功宴。

▲曾國成熱愛表演，希望每年都能有作品呈現給觀眾。（圖／記者湯興漢攝）

▲果陀劇場春酒，蔡燦得（左1）感冒失聲，抱病出席。（圖／記者湯興漢攝）

而蔡燦得則因流感病毒導致感冒失聲，曾國城見她說不出話，還搞笑當起手語翻譯，就連受訪都還要用寫的，不過她也已就醫拿藥，希望感冒快好。