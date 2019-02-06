YouTuber收入秘密！「1支影片能賺多少錢？」HowHow公開算給你看

記者李玟儀／綜合報導

現在是自媒體當道的時代，YouTuber成為一種新興的職業，大部分的人都知道，YouTube頻道有分潤機制，但究竟這些影片創作者能從中獲得多少利潤，而利潤又是如何計算的呢？「業配之神」HowHow（陳孜昊）不藏私地分享了計算方式，因此在羨慕某某YouTuber年收入高達多少時，不妨先了解背後的機制。

▲人稱「業配之神」的HowHow。（圖／翻攝自臉書／HowFun）

HowHow在2018年出版了《How Fun！如何爽當YouTuber》，這本書可以定位為HowHow的類自傳兼工具書，在第一章他便開誠布公的分享了有關YouTube的CPM廣告收入，所謂「CPM」代表「有效千次曝光出價」，也就是每1000次廣告播放曝光次數的預估平均總收益。

在YouTube會出現的廣告形式可以分成3種，一是出現在影片旁邊的多媒體廣告，二是出現在影片上的重疊廣告，三是出現在影片開始前的影片廣告，這種又可以區分為5秒後可略過即不可略過兩種。YouTuber從這幾種廣告類型中獲得的費用不同，因此採用的是「平均總收益」。

▲到底YouTuber影片能賺多少錢？HowHow算給大家看。（圖／記者翻攝自《How Fun！如何爽當YouTuber》）

不過HowHow特別解釋，一支影片的觀看次數不等於營利播放次數，因為有時候廣告不會跳出來，或是有些網友會安裝阻擋廣告的外掛程式，因此以他的平台為例，營利播放次數通常差不多是觀看次數的一半而已。

以上述的基礎可以列出簡單的公式「YouTube廣告收益=CPM*(營利播放次數/1000)」，YouTube會將這筆收益的五成五分給影片創作者，最後的數字才是YouTuber真正拿到的收入。

文字太難懂的話，HowHow在書中特別舉例算給粉絲看，他說CPM大約是1.5美金（約50元台幣），假設小明的營利播放次數是60萬，套入公式計算後，YouTube廣告收益為900美金，YouTuber從中獲取五成五的分潤，也就是最後可得495美金，折合新台幣約16335元。

▲▼HowHow曾為大型選秀節目《聲林之王》拍攝影片，獲得廣大迴響。（圖／翻攝自YouTube／HowFun）

從結果數字看來，其實一支影片可獲得的實際利益比大多數網友想像的少，想靠影片賺大錢，基本上是不容易的，因此HowHow笑稱：「現在你知道為什麼台灣很多YouTube創作者都要接業佩文了吧！」至於想如何像他一樣成為一位訂閱數破百萬的成功YouTuber，或許這本書能帶給你／妳更多啟發！