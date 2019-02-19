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心愛王后讚他「這樣」最帥　呂珍九傻笑：那我一直憔悴

記者吳睿慈／綜合報導

南韓古裝劇《成為王的男人》由呂珍九一人分飾兩角，講述一名害怕被謀害的君王，找來與自己相似的替身當擋箭牌，沒想到過程中面臨忠臣想「以假換真」的危機。他在劇中展現精湛的演技轉換兩角色，與他對戲的李世榮，除了對他的演技誇讚不已，也對搭檔的外貌感到滿意。

▲▼心愛王后讚他「這樣」最帥　呂珍九傻笑：那我一直憔悴下去。（圖／愛奇藝台灣站提供）

▲李世榮讚呂珍九憔悴時很帥，呂珍九傻笑。（圖／愛奇藝台灣站提供）

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呂珍九挑大樑一人分飾兩角，他認為自己與賣藝郎河善個性相似，屬於開朗、愛笑的性格，扮演君王李憲時，則常需要板著臉，為了詮釋兩個角色在眼神方面下足苦工，而他的精湛演出果真大獲好評。

▲▼心愛王后讚他「這樣」最帥　呂珍九傻笑：那我一直憔悴下去。（圖／愛奇藝台灣站提供）

▲李世榮、呂珍九小時候都曾跟廉晶雅合作。（圖／愛奇藝台灣站提供）

在劇中，李世榮飾演王后，她對於呂珍九的外貌讚賞有加，在專訪時爆料：「初次見面他有點疲累，憔悴的樣子更帥了。」卻令呂珍九哭笑不得，他笑喊：「那以後就一直用憔悴的樣子⋯」話還沒說完，女方連忙解釋：「現在也很好！」一來一往地互動相當有趣。

▲▼心愛王后讚他「這樣」最帥　呂珍九傻笑：那我一直憔悴下去。（圖／愛奇藝台灣站提供）

▲呂珍九指自己跟河善有很多相似的地方。（圖／愛奇藝台灣站提供）

戲外相差5歲的呂珍九、李世榮，同為童星出身的演員，兩人分別於8歲、5歲時出道，特別的是，兩人都曾在童星時期與大前輩廉晶雅合作過，對此巧合，兩人直呼：「好神奇。」《成為王的男人》每週二、三上午10點，在愛奇藝台灣站播出。

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關鍵字

呂珍九, 李世榮, 成為王的男人

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