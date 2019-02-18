《101》第4季爆「練習生2度出演」　名單流出⋯網友罵翻

記者吳睿慈／綜合報導

南韓造星實境《PRODUCE 101》系列比賽打造出I.O.I、Wanna One等團體，第3季競賽在去年8月底完美落幕，4月即將推出第4季，節目未播岀就已掀起熱烈討論，韓網17日更流出參與實境節目的練習生，名單裡驚現曾參加過第二季的選手，且Pledis娛樂連續4次參加，令不少網友不滿表示「怎麼又有Pledis」。

▲金東彬被爆二度出演《101》。（圖／翻攝自Mnet）



《PRODUCE 101》第四季預計在4月推出，韓網17日率先流出疑似參與這一季的選手，包含FAVE Entertainment、C9、MLD、urbanworks、W2B等經紀公司的練習生，其中一名金東彬練習生是觀眾最為熟悉的面孔，他早在第二季出演過，最終獲得58名次，且遭淘汰後自曝患有「創傷型憂鬱症」，當時掀起一陣討論。

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▲《101》第4季參與的經紀公司名單外流，又有Pledis。（圖／翻攝自韓網）



▲疑為Pledis推出的練習生。（圖／翻攝自韓網）



此外，Pledis娛樂連續4次參加，他們第一季派出多名練習生參與比賽，最後周潔瓊、娜榮搶下出道機會組成I.O.I，第二季又把NU'EST丟回實境節目競爭，團隊只有黃旼炫脫穎而出，第三季再度推出After School佳恩，最後只奪下14名，跌出IZ*ONE女團出道名單，令各界跌破眼鏡，連續3季都有爭議，今年又派出練習生第四次出演，引來許多網友不滿。不過，該名單只是網路上率先流傳，並未經過官方證實，詳細名單必須待節目播岀揭曉。