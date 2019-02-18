ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

《101》第4季爆「練習生2度出演」　名單流出⋯網友罵翻

記者吳睿慈／綜合報導

南韓造星實境《PRODUCE 101》系列比賽打造出I.O.I、Wanna One等團體，第3季競賽在去年8月底完美落幕，4月即將推出第4季，節目未播岀就已掀起熱烈討論，韓網17日更流出參與實境節目的練習生，名單裡驚現曾參加過第二季的選手，且Pledis娛樂連續4次參加，令不少網友不滿表示「怎麼又有Pledis」。

▲金東彬被爆二度出演《101》。（圖／翻攝自Mnet）

▲金東彬被爆二度出演《101》。（圖／翻攝自Mnet）

《PRODUCE 101》第四季預計在4月推出，韓網17日率先流出疑似參與這一季的選手，包含FAVE Entertainment、C9、MLD、urbanworks、W2B等經紀公司的練習生，其中一名金東彬練習生是觀眾最為熟悉的面孔，他早在第二季出演過，最終獲得58名次，且遭淘汰後自曝患有「創傷型憂鬱症」，當時掀起一陣討論。

請繼續往下閱讀...

▲▼《101》第4季爆「練習生2度出演」　名單流出⋯網友罵翻（圖／翻攝自Mnet、韓網）

▲《101》第4季參與的經紀公司名單外流，又有Pledis。（圖／翻攝自韓網）

▲▼《101》第4季爆「練習生2度出演」　名單流出⋯網友罵翻（圖／翻攝自Mnet、韓網）

▲疑為Pledis推出的練習生。（圖／翻攝自韓網）

此外，Pledis娛樂連續4次參加，他們第一季派出多名練習生參與比賽，最後周潔瓊、娜榮搶下出道機會組成I.O.I，第二季又把NU'EST丟回實境節目競爭，團隊只有黃旼炫脫穎而出，第三季再度推出After School佳恩，最後只奪下14名，跌出IZ*ONE女團出道名單，令各界跌破眼鏡，連續3季都有爭議，今年又派出練習生第四次出演，引來許多網友不滿。不過，該名單只是網路上率先流傳，並未經過官方證實，詳細名單必須待節目播岀揭曉。

正妹「把車窗當鏡子」忘情喬奶　駕駛坐車內錄全程：茂係啊！

推薦閱讀

Lisa也信財神？亮出手機螢幕「吉祥物」　網笑瘋：莎莎有毒

維基身高體重有誤！　金在中實測結果⋯瞬間少5kg震驚全場

「宋仲基婚變」八卦傳4天！　宋慧喬首曝近況⋯笑得很燦爛

子瑜做台灣早餐：相信我！　煎完這道料理⋯網友笑慘了

勝利終出面！90度鞠躬道歉：我很後悔　粉絲看到這幕哭了

ITZY老么運動部出身！紮馬尾也美　「校花級畢業照」男粉戀愛了

「花美男新人團」Newkidd初見粉絲狂抖　憶Kai暖行：很幸福

Irene絕世美顏沒在騙！「零瑕疵素顏」網驚艷：卸妝更清純

「日版桂綸鎂」爆料他一直笑　西島秀俊喊冤：我不是奇怪的人

台下太冷靜！　金在中霸氣重唱一次：為何剛這麼小聲？

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

許維恩揭3段情！　楊明學離世「魂跟著走了」15年依然最痛

BY2姊妹宣布改名！　粉絲一看新名字懵了：好大眾

林俊傑「夜店妹趁合照偷親PO網」　認心受傷了：覺得女人怎麼這麼賤

4歲妮妮「碗裡還有菜」夾肉遭制止　一句話讓爸起身「90度鞠躬道歉」

高雄水餃妹「毛衣太貼」驚人上圍現形！　幫艦長爸顧店爆紅...粉一次訂萬顆

林依晨喝喜酒遇《我的秘密花園》男主角！　CP隔16年合體劇迷哭了

Hebe被控房內吸菸！　拒付「萬元清潔費」委屈哭了

帽T正妹現身台北街頭！ 　轉頭一看…是「金馬影后」

唐綺陽運勢／巨蟹「尷尬的桃花」　2星座感情順有優質對象

子瑜做台灣早餐：相信我！　煎完這道料理⋯網友笑慘了

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

《PRODUCE 101》第四季, Pledis娛樂

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 王大陸、陳玉珊光臨「看電影」！浪漫新戲《一吻定情》送你看
  2. 不只寵妻30年！梁家輝「助外籍幫傭抗癌」　每天開車接送治療
  3. 舞者街頭跳BLACKPINK　攝影師連腳趾都「超有戲」搶焦點
  4. 女主持人虧「光麵就賺不完」　曾國城轉頭傻眼：閉嘴！
  5. 老婆生完爆肥30KG！　「最帥龐德」愛25年如初戀：她仍讓我全身發軟
  6. 網瘋傳「王力宏7張比對圖」抓交替！　控凱蒂佩芮抄襲
  7. 「破億導演新片募資」粉絲匯款18萬⋯竟是詐騙集團！本尊給出承諾讓他笑了
  8. 《101》第4季爆「練習生2度出演」　名單流出⋯網友罵翻
  9. 玖壹壹師弟護花記者女友！　「都有在戴，中的話生下來」
  10. 《性愛自修室》鏡頭前DIY掀高潮　男主角羞曝「幕後真相」：尷尬死了

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【首購族的愛】

【首購族的愛】

超搶手！ 這價格帶很可以！激推本週熱門搶手房，符合你需求的好房！

過年到！最強刮神是你嗎？

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366