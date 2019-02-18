肉肉女減肥38kg秘訣「分清真餓、假餓」　女星姐震驚：被騙多年

記者吳睿慈／綜合報導

南韓諧星金申英（又譯金信英）過去以圓潤討喜的外型頗受觀眾喜愛，然而，她的身高僅152公分，體重卻一度飆破70多公斤，導致健康不堪負荷，某次抽血親眼見證自己的血液裡浮了一層脂肪，醫生警告「壽命可能只剩10年」，讓她下定決心減肥。她17日出演《我家熊孩子》分享減肥秘訣，親自傳授真的飢餓與假的飢餓的分辨方式，令在場的人驚訝直呼「都被騙了」。

▲金申英因為醫生一句話警告「壽命可能只剩10年」開始減肥。（圖／翻攝自SBS）



金申英曾在節目上透露，最胖到最瘦時期共鏟肉38kg，就此成為減肥達人，大方向觀眾分享瘦身秘訣。她17日出演《我家熊孩子》分享減肥秘訣，必須先分清楚你是真的餓、還是假的餓，「如果你不論是什麼東西都想放入嘴裡，那就真的餓了；如果你還挑著想說，我想吃披薩、想吃漢堡，那就是假的飢餓。」意指人們想吃東西時，多半都是假的飢餓、嘴饞。

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▲▼金申英告訴大家，必須分清楚真的飢餓、假的飢餓。（圖／翻攝自SBS）



有些人開始減肥，卻戒不掉汽水，金申英也嚴厲表示：「不能喝汽水，糖份太高了，如果你真的想喝汽水，那就在氣泡水裡加入鮮打的果汁，反而還更好喝。」如果想吃冰淇淋，那就事先把葡萄凍住，再拿出來吃。

▲金申英脖子上的一條線，其實是雙下巴的痕跡。（圖／翻攝自SBS）



事實上，金申英現在雖然瘦下來了，脖子仍清晰可以看到深刻的一條紋路，所有人都以為是勃紋，但她透露「那個其實是雙下巴的線條，以前太胖，擠出雙下巴。」有時候睡覺睡一睡，因為下巴肉擠成一團的關係，導致呼吸不順暢，好幾次喘不過氣，直到瘦下來情況才好轉，她再次強調健康瘦的重要性。