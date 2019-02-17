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「日版桂綸鎂」爆料他一直笑　西島秀俊喊冤：我不是奇怪的人

記者吳睿慈／綜合報導

日本療癒系電影《小資女孩奮鬥記：遊樂園的奇蹟》改編自暢銷小說《奧茲的世界》，由「日版桂綸鎂」波瑠及西島秀俊共演，兩人透過此次首次合作的機會，顛覆過去對彼此的印象，波瑠直呼，原以為西島秀俊是個很嚴肅的人，沒想到，男生一直在笑，令她大感不可思議。

▲▼《小資女孩奮鬥記：遊樂園的奇蹟》「日版桂綸鎂」爆料他一直笑　西島秀俊喊冤：我不是奇怪的人。（圖／中影國際提供）

▲波瑠與西島秀俊合作電影《小資女孩奮鬥記：遊樂園的奇蹟》，顛覆以往對男方的印象。（圖／中影國際提供）

波瑠曾認為西島秀俊是個很嚴肅的人，「這次因為角色的關係一直看到他笑，覺得自己好像看到了什麼不可思議的東西。」她笑著解釋：「大概就是像看到片中小塚一樣不可思議！」但西島馬上反駁：「我才不是奇怪的人咧！」

西島秀俊也表示意外發現波瑠和劇組很親近，「邀請她和大夥一起去吃飯的時候本以為會被拒絕，結果她還滿常答應的，她給人感覺蠻酷的，但本人其實完全不會，有種天然呆，很自然的可愛女性。」連導演波多野也大讚波瑠非常清新自然，絕對是這個角色的首選。

▲▼《小資女孩奮鬥記：遊樂園的奇蹟》「日版桂綸鎂」爆料他一直笑　西島秀俊喊冤：我不是奇怪的人。（圖／中影國際提供）

▲波瑠與西島秀俊合作電影《小資女孩奮鬥記：遊樂園的奇蹟》，顛覆以往對男方的印象。（圖／中影國際提供）

《小資女孩奮鬥記：遊樂園的奇蹟》講述22歲的小資女孩波平久瑠美（波瑠飾演），突然被公司分配在鄉下經營的遊樂園，一連串的瞎事讓她又氣又不甘心，於是下定決心要用最快的速度成為MVP職員，卻屢屢受挫，正當沮喪之際，她發現了這個充滿歡笑的魔法樂園背後的秘密…。電影即將於3月8日在台上映。

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