燦烈3秒灌完750cc...連水瓶一起消失！超狂神技只是為了「它」

記者吳孟庭／綜合報導

南韓團體EXO成員燦烈展現神技，讓粉絲都看傻了眼！最近他在綜藝節目裡，為了奪得成員D.O.的歡心，示範「最快喝完750ml的水」，前後竟然只花了3秒，D.O.看到眼睛、嘴巴都張大愣住了，然而會讓燦烈這麼拼命，只是為了「它」。

▲燦烈為討D.O.歡心，示範喝水神技！（圖／翻攝自LINE TV）

「燦烈三秒喝完750毫升水」關鍵字登上微博熱搜，畫面中只看到燦烈拿起寶特瓶裝水，一隻手掌握住瓶底，瞬間往嘴裡推，水喝完的當下瓶子也消失，而且前後才只花了3秒！慢速重播更可以看到他只吞了3次就把整罐水喝光，讓D.O.也嚇傻。

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▲燦烈3秒灌完750cc...連水瓶一起消失！（圖／翻攝自LINE TV）

粉絲擷取這段放上網引起討論，「天團都是練什麼沙雕技能啊」、「像燦烈這種又帥又有趣真的不多了」，還有粉絲集合燦烈所有神技能，滑雪、鋼琴、保齡球、吉他、籃球，現在又加上喝水神技，讓人嘖嘖稱奇！

▲燦烈示範喝水神技！（圖／翻攝自LINE TV）

其實這個片段是出自EXO專屬的綜藝節目《EXO的爬梯子世界旅行第二季：台灣篇》，最近播出到墾丁旅遊的故事，8人透過遊戲分出優勝，排名攸關海鮮大餐的菜色。雖然墊底的世勳有生魚片套餐，看起來已經很不錯，但當第一名的D.O.獲得包含頂級龍蝦三吃的大餐一上菜，全部人都好想吃！

▲燦烈喝水神技，全員驚奇！（圖／翻攝自LINE TV）

看到D.O.吃得津津有味，成員頻頻在旁邊吞口水，D.O.也大發慈悲願意給其他人品嚐，前提是必須要想盡辦法逗他笑。燦烈一開始試圖以現金誘惑被打槍，接著看其他人紛紛成功過關，就拿著一瓶水跑出來大喊「你看過的人之中，我喝最快」，接著就表演喝水神技，只是沒料到大打嗝，「喝完我也飽了」，搞笑的模樣成功獲得龍蝦試吃！《EXO的爬梯子世界旅行第二季》1月21起，每週一至五下午5點LINE TV全台獨家播出。