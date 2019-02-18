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王大陸、陳玉珊光臨「看電影」！浪漫新戲《一吻定情》送你看

娛樂中心／綜合報導

今年奧斯卡頒獎典禮風波不少，頒獎典禮在即，「ETtoday看電影」本周將先替奧斯卡暖身！倒底將會獎落誰家，讓我們拭目以待。本周節目還將邀請到《一吻定情》「江直樹」王大陸、與導演陳玉珊蒞臨節目現場，想知道更多電影的拍攝幕後故事，2月20日下午5點，請鎖定「ETtoday看電影」粉絲團或「星光雲」App，鎖定節目還有機會獲得電影交換券。

▲▼《一吻定情》陳玉珊、王大陸專訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲《一吻定情》陳玉珊、王大陸。（圖／記者林敬旻攝）

《一吻定情》由王大陸飾演天才少年江直樹，林允飾演呆萌少女原湘琴，共同主演有李銘順、鍾麗緹、邰智源、陳柏融、蔡思韵、浩子(謝炘昊)、五熊(蔡頤榛)，以及「這群人」展榮、展瑞、茵聲、董仔等。劇情描述原湘琴向自己暗戀三年的天才少年江直樹告白，在她表白失敗準備放棄之際，一場意外後，爸爸居然帶著自己搬進了直樹家裡。一個猛追，一個猛逃，彌漫著甜蜜氣息的愛情故事就此上演。

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▲▼王大陸、林允《一吻定情》劇照，《惡作劇之吻》柏原崇推薦。（圖／車庫提供）

▲王大陸、林允《一吻定情》劇照。（圖／車庫提供）

▲▼王大陸、林允《一吻定情》劇照，《惡作劇之吻》柏原崇推薦。（圖／車庫提供）
 
本集「ETtoday看電影」由影評膝關節與電影線記者林映妤主持，介紹好電影。想知道最多最即時的電影線動態消息，記得每周三晚間5點至6點鎖定「ETtoday看電影粉絲團」與「ETtoday星光雲app」！

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