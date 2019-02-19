【影評】《愛・欺》　葛倫克蘿絲的演技範本

圖文／鏡周刊

奧斯卡影后該頒給葛倫克蘿絲了吧！

雖然她早期提名奧斯卡的《蓋普眼中的世界》（又名：少年蓋普的煩惱）和《天生好手》都是溫暖如大地之母的女性，但《致命的吸引力》印象實在太過恐怖深刻，加上《危險關係》《101真狗》等，從此形象便和「蛇蠍」脫不了關係。其實她演技幅度之大，從電視、舞台、甚至上回問鼎奧斯卡的《變裝男侍》都能證明。這次她在《愛・欺》扮演賢妻良母，看似徹底洗白，然而驚人的演技卻產生另一種教人「不寒而慄」的效果。

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我在看這部電影的過程不斷想起《45年》。因為看似白頭偕老的賢伉儷，一直有種暗潮洶湧、風雨欲來的感覺；而且演員都超會演，尤其是女主角。不同的是，相較於《45年》的日常與沉默，《愛・欺》的男主角拿到夢寐以求的諾貝爾文學獎，祝福羨慕加上鎂光燈，強納生普萊斯自然得施展較外放的表演，以符合角色的個性與魅力，也正好讓葛倫克蘿絲這個永遠隨侍在旁的妻子從隱忍到看清現實。

兩個演員都非常強大，強納生普萊斯可以把猥瑣演得極為優雅，把浪漫變成尷尬，直戳男人兼名人的痛處。只是我認為編導對性別歧視的批判以及對女主角的同情，都稍嫌簡化到像順應潮流，對婚姻和兩性關係的複雜，力有未逮，解決方式也太過煽情。但葛倫克蘿絲確實無可挑剔，尤其作為一個被隱形的妻子，除了那些制式的社交辭令，她在公眾之前幾乎是無聲的，但她每個表情裡的細微變化都像是演技範本，導演只能以不斷的特寫來致敬。尤其當老公在台上雍容優雅地向她致謝時，她用充滿反差的神情，讓內在積鬱有如排山倒海。對我而言，這部電影最好看的時候，就是這些時刻。

84分 導演：比悠恩朗吉

演員：葛倫克蘿絲、強納生普萊斯

片長： 101分鐘

級別：保護級

上映日期： 2月14日

90分以上：神作！一定要膜拜

80～89分：佳作！不看就沒話題了

70～79分：普作！錢很多就看看吧

60～69分：爛作！避之大吉

60分以下：糞作！看完要洗眼睛



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