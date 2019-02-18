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4歲妮妮「碗裡還有菜」夾肉遭制止　一句話讓爸起身「90度鞠躬道歉」

記者劉宜庭／綜合報導

網路紅人「Nico品筠&Kim京燁【那對夫妻】」與女兒妮妮擁有高人氣，一家人有趣、搞笑又溫馨的生活點滴，深受大票粉絲喜愛。近來，夫妻倆帶著愛女到餐廳吃飯時，Kim因為發現自己誤會了妮妮，立刻站起身來向女兒鞠躬道歉，以身作則的舉動大獲網友好評，育兒經驗也意外掀起討論。

▲「那對夫妻」Kim以身作則的教育方式獲好評。（圖／「那對夫妻」授權提供）

▲「那對夫妻」Kim以身作則的教育方式獲好評。（圖／「那對夫妻」授權提供）

日前「那對夫妻」全家人在餐廳吃晚餐，雖然妮妮已經會使用筷子、自己夾菜了，但Kim希望女兒能多吃一些青菜，於是偶爾會幫忙愛女夾菜，「然後那天妮妮吃到一半爸爸又夾了一個青菜給妮妮，妮妮說完謝謝後馬上又拿了筷子去夾肉。」

這時，Kim立刻糾正說道，「妮妮～碗裡還有菜先吃完再夾！」沒想到妮妮回說，「我是要幫你夾的～。」他發現是自己誤會，雖然當時一家人在公眾場合吃飯，仍立刻站起身來，並且90度鞠躬向妮妮道歉，「妮妮…對不起我誤會妳了，請妳原諒我。」

▲「那對夫妻」和女兒妮妮溫馨互動，吸引大批粉絲關注。（圖／記者張一中攝）

▲「那對夫妻」常分享和女兒妮妮溫馨互動，吸引大批粉絲關注。（圖／資料照／記者張一中攝）

一旁目睹全程的Nico，將整個過程PO網分享，她表示，「雖然有點浮誇，但我覺得爸爸以身作則勇於認錯的反應不錯，在旁邊看他們的互動也有所心得，覺得有時候很多事情應該要慢一拍，先觀察孩子的動機，再決定下一步的教育比較妥當…。」

Kim以身作則的教育方式，不但大獲粉絲好評，被讚根本是「模範爸爸」，一番言論也勾起許多爸媽網友共鳴，不少人紛紛激讚，「家庭教育以身作則真的很重要」、「好喜歡你們家的教育方式，帶著滿滿的愛之餘也十分顧全小孩的感受」、「謝謝你的分享，我也會記住這個故事，提醒自己」，在網路上意外掀起一陣熱議。

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