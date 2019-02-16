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店員端蛋糕…女網紅一抬頭驚見「最愛的YouTuber」！　羞爆伸手摸肌

記者劉宜庭／綜合報導

正妹網紅米砂（Misa）自稱是「老濕姬」，常在社群網站分享大尺度辣照，作風相當大膽。近來為了和「黃氏兄弟」合作，特地前往位於士林的一間餐廳拍片，結果錄影到一半，一旁竟有人端上蛋糕為她慶生，豈料定睛一看，才發現假冒店員的人，竟是她最喜歡的YouTuber！

▲「黃氏兄弟」為了幫米砂慶生，特地找來對方最喜歡的YouTuber孫安佐。（圖／翻攝自米砂Instagram）

▲2月16日是米砂的生日。（圖／翻攝自米砂Instagram）

原來，「黃氏兄弟」的弟弟瑋瑋（黃挺瑋）知道，米砂最喜歡的YouTuber是孫安佐，為了送上生日驚喜，他們和米砂提出邀約，表面上是假裝合作拍片，但其實早就找來孫安佐，準備要給她一個驚喜，提前幫米砂慶生。

▲「黃氏兄弟」為了幫米砂慶生，特地找來對方最喜歡的YouTuber孫安佐。（圖／翻攝自YouTube／黃氏兄弟）

▲「黃氏兄弟」為了幫米砂慶生，特地找來對方最喜歡的YouTuber孫安佐。（圖／翻攝自YouTube／黃氏兄弟）

▲「黃氏兄弟」為了幫米砂慶生，特地找來對方最喜歡的YouTuber孫安佐。（圖／翻攝自YouTube／黃氏兄弟）

▲孫安佐假扮店員端蛋糕，米砂一開始還沒發現，後來一抬頭才驚訝尖叫。（圖／翻攝自YouTube／黃氏兄弟）

米砂一到現場，就發現有攝影機在拍，所幸「黃氏兄弟」反應快，立刻解釋是因為米砂遲到，所以才故意要拍。米砂不疑有他，接著也十分專心拍攝影片，就連下秒孫安佐端上蛋糕，她也沒發現任何異狀，單純覺得是黃氏兄弟要幫她慶生，不久後定睛一看，才發現偶像就在眼前，瞬間害羞又崩潰地大喊：「我應該要穿漂亮一點！」

▲「黃氏兄弟」為了幫米砂慶生，特地找來對方最喜歡的YouTuber孫安佐。（圖／翻攝自YouTube／黃氏兄弟）

▲米砂一開始以為孫安佐是店員。（圖／翻攝自YouTube／黃氏兄弟）

米砂害羞到躲進沙發，「我沒有發現，我以為是店員嘛！」接著面對孫安佐脫下外套、露出結實手臂肌肉，她再度激動喊，「不要、不要、不要這樣逼我，我手真的會不聽使喚啊～媽媽我不想摸～可是我還是摸了！」她坦言，這是人生第一次有人為她準備生日驚喜，被問到要不要許個願？她則指向孫安佐笑說，「可是我的願望已經在這裡啦！」

▲「黃氏兄弟」為了幫米砂慶生，特地找來對方最喜歡的YouTuber孫安佐。（圖／翻攝自YouTube／黃氏兄弟）

▲「黃氏兄弟」為了幫米砂慶生，特地找來對方最喜歡的YouTuber孫安佐。（圖／翻攝自YouTube／黃氏兄弟）

▲孫安佐脫外套。（圖／翻攝自YouTube／黃氏兄弟）

▲「黃氏兄弟」為了幫米砂慶生，特地找來對方最喜歡的YouTuber孫安佐。（圖／翻攝自YouTube／黃氏兄弟）

▲「黃氏兄弟」為了幫米砂慶生，特地找來對方最喜歡的YouTuber孫安佐。（圖／翻攝自YouTube／黃氏兄弟）

▲米砂激動伸手作勢要摸孫安佐。（圖／翻攝自YouTube／黃氏兄弟）

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米砂, Misa, 黃氏兄弟, 孫安佐

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