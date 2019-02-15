陳子玄PO「半球照」後悔了！　噁男狂傳變態私訊：穿那套來

記者劉宜庭／綜合報導

陳子玄在過年期間，曬出一張「裸身露半球」的性感辣照，雖然是友人幫忙P圖合成的，卻仍讓人看得目不轉睛，當時她還笑說，「謝謝朋友圓了我拍性感雜誌的夢。」沒想到，此舉 竟意外引來噁男傳來鹹濕私訊，對方甚至直接「開價」30萬，讓她忍不住氣得大罵，「我是不是一大早遇到神經病了？！」

▲陳子玄外型甜美，演出過多部本土劇。（圖／翻攝自陳子玄臉書）

陳子玄先前PO出性感合成照時，開玩笑說：「新年被自己的性感給嚇醒！」發現有不少粉絲誤會，她連忙在留言區解釋：「是合成的啦～～你們真可愛！這樣就被我騙了。」事隔一個禮拜後，她卻改口表示懊悔當時舉動，「經紀人說的永遠都是對的，早知道就不拿合成照開玩笑了。」

▲陳子玄日前曬出友人幫忙P圖的性感合成照。（圖／翻攝自陳子玄臉書）

原來，在陳子玄曬出辣照後，竟有一名變態噁男瘋狂傳來鹹濕私訊，對方除了希望能和她有進一步交往，還直接開價30萬一夜情，「不要給臉不要臉了，我看上你你應該覺得自己很幸運了」、「陪我一夜，穿你照片那套過來。」見陳子玄已讀不回，對方還嗆說，「你發肉彈照難道就不是為了吸引我們注意嗎？」

面對一連串變態私訊轟炸，陳子玄氣得將對話PO網，無奈表示：「合成性感照只是讓大家新年開心笑一笑而已，從沒想過會遇到無聊騷擾，再騷擾我除了帶你去看醫生外，還要公布你的ID囉！」不少粉絲見狀，也紛紛留言力挺，「支持提告」、「那種人確實很無聊」、「別理他」。

▲噁男狂傳私訊騷擾陳子玄。（圖／翻攝自陳子玄臉書）



【陳子玄臉書全文】

我是不是一大早遇到神經病了？！

合成性感照只是讓大家新年開心笑一笑而已，從沒想過會遇到無聊騷擾，再騷擾我除了帶你去看醫生外，還要公布你的ID囉！

#經紀人說的永遠都是對的

#早知道就不拿合成照開玩笑了