全世界都忘了披頭四？！《靠譜歌王》全球最夯男歌手爆笑客串

記者林映妤／台北報導

如果全世界只剩下你記得世紀天團「披頭四」，那會是怎樣的世界？《猜火車》、《貧民百萬富翁》導演丹尼鮑伊（Danny Boyle）與《愛是您‧愛是我》、《新娘百分百》知名編劇李察寇蒂斯（Richard Curtis）攜手合作新片《靠譜歌王》，劇情腦洞大開，打造出一個沒人記得披頭四的世界，唯一記得他們的男主角也因此爆紅！

《靠譜歌王》描述一名沒沒無聞的平凡男子傑克，在一次全球大停電時發生車禍，醒來後他發現全世界每個人竟然都忘記了「披頭四」（The Beatles）樂團！因此，當他開始唱起「披頭四」的經典名曲，便引爆眾人驚嘆，他「代替」披頭四登上搖滾之王地位，一夕間爆紅，成為經典！

▲▼《靠譜歌王》腦洞大開，卻意外有趣。（圖／UIP提供）

該片由BBC電視劇《東區人》希姆許帕托（Himesh Patel）、《玩命再劫》、《媽媽咪呀！回來了》莉莉詹姆斯（Lily James）以及《週六夜現場》、《老娘也要當間諜》凱特麥金儂（Kate McKinnon）演出，甚至加入知名脫口秀主持人詹姆斯柯登（James Corden）以及紅髮艾德（Ed Sheeran）客串！

《靠譜歌王》不僅重現了披頭四多首經典歌曲《Hey Jude》、《Let It Be》和《Yesterday》等，那些全球歌迷聽不膩的歌曲現在全由別人的來詮釋，也顯得相當新鮮；另外預告中紅髮艾德還「惡搞」了《Hey Jude》，要男主角改成《Hey Dude》（嘿！老兄）諧音哏笑翻網友！《靠譜歌王》6月28日上映。