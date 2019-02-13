阿姨慘死納粹集中營！「他」奔逃西德…身價狂破上億

記者林映妤／台北報導

奧斯卡最佳外語片《竊聽風暴》德國導演弗洛里安亨克爾馮杜能斯馬克的新片《無主之作》，改編自德國當代視覺藝術大師葛哈李希特（Gerhard Richter）的前半生。該片由德國奧斯卡影帝湯姆希林（Tom Schilling）飾演以葛哈李希特為原型的男主角寇特，《無》片也一舉入圍奧斯卡最佳外語片、最佳攝影！

▲《無主之作》以葛哈李希特為電影藍本。（圖／車庫娛樂提供）

《無主之作》男主角的原型葛哈李希特，是在世藝術家拍賣最高價紀錄保持人，1932年他生於時稱威瑪共和國的德國德勒斯登，從小在納粹德國背景下成長，他的阿姨曾被關在集中營，最終死在納粹組織的安樂死集中營，這對他造成很大的影響，也成為他部份創作的靈感來源。

1961年葛哈李希特在柏林圍牆建成前成功逃往西德，並進入杜塞道夫美術學院就讀。他的作品形式包含抽象藝術、照相寫實主義繪畫、攝影及玻璃媒材創作等，藝術概念上依循畢卡索、讓阿爾普等人，創作形式多樣而非維持單一風格。

葛哈李希特的作品近年來屢屢創下拍賣天價，分別於2012、2013、2015年拍出過3400萬美元、3710萬美元、4452萬美元的天文數字，一再刷新自身紀錄！

▲湯姆希林也曾想當畫家，藉著電影圓夢。（圖／車庫娛樂提供）

飾演該角的湯姆希林1982年出生於東柏林，2012年在《噢！柏林男孩》中演出一名大學法律系中輟生魯蛇，深刻表現出那個世代德國年輕人的集體失落，讓他得到有「德國奧斯卡」之稱的德國電影獎最佳男主角、斑比獎最佳男主角、巴伐利亞電影獎最佳男主角等眾多獎項肯定。

巧合的是，湯姆希林原本想要成為一名畫家！在學生時期，他還利用學校課後時間學習繪畫，這次能夠詮釋《無主之作》中的藝術家，也算是半實現了他的夢想。《無主之作》3月8日在台上映。