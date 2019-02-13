ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

阿姨慘死納粹集中營！「他」奔逃西德…身價狂破上億

記者林映妤／台北報導

奧斯卡最佳外語片《竊聽風暴》德國導演弗洛里安亨克爾馮杜能斯馬克的新片《無主之作》，改編自德國當代視覺藝術大師葛哈李希特（Gerhard Richter）的前半生。該片由德國奧斯卡影帝湯姆希林（Tom Schilling）飾演以葛哈李希特為原型的男主角寇特，《無》片也一舉入圍奧斯卡最佳外語片、最佳攝影！

▲▼《無主之作》湯姆希林。（圖／車庫娛樂提供）

▲《無主之作》以葛哈李希特為電影藍本。（圖／車庫娛樂提供）

《無主之作》男主角的原型葛哈李希特，是在世藝術家拍賣最高價紀錄保持人，1932年他生於時稱威瑪共和國的德國德勒斯登，從小在納粹德國背景下成長，他的阿姨曾被關在集中營，最終死在納粹組織的安樂死集中營，這對他造成很大的影響，也成為他部份創作的靈感來源。

1961年葛哈李希特在柏林圍牆建成前成功逃往西德，並進入杜塞道夫美術學院就讀。他的作品形式包含抽象藝術、照相寫實主義繪畫、攝影及玻璃媒材創作等，藝術概念上依循畢卡索、讓阿爾普等人，創作形式多樣而非維持單一風格。

葛哈李希特的作品近年來屢屢創下拍賣天價，分別於2012、2013、2015年拍出過3400萬美元、3710萬美元、4452萬美元的天文數字，一再刷新自身紀錄！

▲▼《無主之作》湯姆希林。（圖／車庫娛樂提供）

▲湯姆希林也曾想當畫家，藉著電影圓夢。（圖／車庫娛樂提供）

飾演該角的湯姆希林1982年出生於東柏林，2012年在《噢！柏林男孩》中演出一名大學法律系中輟生魯蛇，深刻表現出那個世代德國年輕人的集體失落，讓他得到有「德國奧斯卡」之稱的德國電影獎最佳男主角、斑比獎最佳男主角、巴伐利亞電影獎最佳男主角等眾多獎項肯定。

巧合的是，湯姆希林原本想要成為一名畫家！在學生時期，他還利用學校課後時間學習繪畫，這次能夠詮釋《無主之作》中的藝術家，也算是半實現了他的夢想。《無主之作》3月8日在台上映。

Selina約會小11歲男星　心動告白：很喜歡那個男孩

推薦閱讀

韓最強「歐巴收割機」是金香起！　朱智勛、鄭雨盛操心幫選大學志願

眾怒！奧斯卡廣告時段頒獎　艾方索、吉勒摩戴托羅「中肯話」嗆爆

《怪獸》第3集「比前2集加起來更浩大」　延後開拍原因曝光！

《波希米亞狂想曲》雷米馬利克首回應導演性醜聞！認了：我和他之間不愉快

亞莉安娜前男友把到女神！熱戀45歲凱特貝琴薩　網友崩潰刷留言：不！

獨家／《一吻定情》王大陸濕髮霸氣推倒林允！熱吻2次少女尖叫了

網友推論：《復仇者4》出現第2次大毀滅！　「元老6成員將死掉」

《沙贊！》還沒上映　官方就說「片尾彩蛋不會有這角色」

過年電影台收視率出爐「周星馳稱霸除夕」　全台89萬人收看

7次入圍奧斯卡全槓龜！　71歲葛倫克蘿絲：這次對我意義重大

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

愛紗被這句話騙了！她譙周洺甫：一肚子拐　「渣男慣用3手法」當老公別鬧了

愛紗「癡心避孕」卻被背叛！　周洺甫婚變1年前早有預兆

鄧紫棋穿熱褲…往下一看「鉛筆腿現形」　網嚇傻：瘦好多

提款卡在小蠻手上　邵翔寵女友：我的錢就是她的！

「跟愛豆世界飛」一個月要花多少錢？　站姐秀帳單數字⋯網驚呆！

獨家／家家前男友出面打臉！曝甜蜜照「揭分手真相」：令人不齒

胡歌爆「情人節認愛」　3條件全符合…網瘋猜這2人！

影／《冰雪奇緣2》首支預告「比第一集黑暗」　艾莎、安娜有麻煩了

小蠻邵翔交往6年有「愛的結晶」　放話：30歲前把自己嫁掉

搭機偶遇口罩少年！兒子嗨喊：電視上的哥哥　一看「真的是超紅偶像」

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

無主之作, 湯姆希林

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 3年前當小三爆哭謝罪！　貝琪宣布結婚「閃嫁10年粉絲」
  2. 胡歌爆「情人節認愛」　3條件全符合…網瘋猜這2人！
  3. 哈利波特自爆是新一任金鋼狼！「我很高興在這宣布」全網瘋了
  4. 梅根嫁皇室1年「懷孕7月還在被罵」　喬治克隆尼火大幫出頭
  5. 「台灣金曲歌后」補位《歌手》！　網一看high了：青峰追星大會
  6. 林允遭爆花錢買熱搜！　釣出本尊「這樣回網友」
  7. 打到冰原也融掉！《七龍珠超：布羅利》進化　4DX版台灣看得到
  8. 《李屍朝鮮》柳承龍賣炸雞破紀錄　上映21天登「最賣座喜劇」
  9. 周明璟小賭新手運贏3倍　荷官拒收小費「以為我串謀」
  10. AOA智珉刪除爆瘦照片！加發3張「5字」親自回應粉絲了

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【房價一跌不振？】

【房價一跌不振？】

買房趁現在！房市要回到過往榮景？不可能！稍有反彈恐也是冬季偶見陽光！

過年到！最強刮神是你嗎？

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366