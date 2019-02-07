紅時20天就賺3千萬！　《Vogue》封面女郎「嫁錯人」落魄睡銀行門口

記者楊蕎綺／綜合報導

西班牙女模烏爾巴諾（Nastasia Urbano）在80年代是紅極一時的女模特兒，年僅20歲就登上歐洲版《Vogue》封面，YSL也找上她代言香水，曾經一年只工作20天就能賺進美金百萬元（約台幣3千萬元），沒想到現年57歲的她因嫁錯人，落魄到經常露宿銀行門口。

▲烏爾巴諾年僅20歲就登上《Vogue》封面。（圖／翻攝自烏爾巴諾IG）

烏爾巴諾不僅在歐洲火紅，也與知名模特兒公司「Ford」合作簽約到紐約發展，她透露，在最當紅的3、4年間，一年大約只要工作20天，就有美金100萬元（約台幣3078萬元）入帳。事業上順風順水，她私底下也過著奢華享受的生活，曾和普普藝術大師安迪沃荷（Andy Warhol）、影星傑克尼克森（Jack Nicholson）約會晚餐，1985年瑪丹娜和西恩潘的婚禮她也受邀參加，但當天因嚴重宿醉而缺席，她形容當時的自己就像一個皇后。

▲烏爾巴諾被前夫敗光家產，付不起房租的她只能經常露宿街頭。（圖／翻攝自烏爾巴諾IG）



照理說烏爾巴諾賺的錢足夠讓她下半生都不必煩惱，可惜一切都在她與前夫相識後改變了。她和前夫認識僅2天，對方就要她為自己買一輛BMW，已墜入愛河的她馬上答應，開了現金支票給前夫買車。後來兩人結婚，也有了孩子，但家庭所有支出全由她支付，前夫最終敗光她的財產。

烏爾巴諾心死斷了關係，但離婚後因沒錢交房租，她時而借宿朋友家，時而露宿在巴塞隆納銀行門口前，現年57歲的她日前接受訪問時坦言，已經對向人要錢感到厭倦，過去曾經可以依靠的人都離自己而去了，她一直都只是達到生存的底線，已經很久沒有好好「生活」，現在孩子也已長大，「我想當回一個『人』。」

▲▼烏爾巴諾當紅時一年只需工作20天，就有3千萬收入進帳。（圖／翻攝自烏爾巴諾IG）







過往同行得知烏爾巴諾的近況後，前女模舒勒（Ruth Schuler）坦言很震驚，在她的記憶中，烏爾巴諾外型亮麗、慷慨對人，只是性格有些內向害羞，現在她已召集了一些人，希望能在了解烏爾巴諾的狀況後給予幫助。