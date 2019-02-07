張軒睿「切肝救父」！　術前第一次告訴爸：我真的很愛你

▲張軒睿曾捐肝救父，雖然不輕易把愛說出口，但拿身體做賭注，動機當然滿滿是愛。



圖文／鏡週刊

張軒睿提及正為戲學潛水。教練對他說，覺得不行了就比個手勢，怕水的他，初期總是一下去就比手勢了，後來才發現，下水之後，放鬆也是應對之道。即使還是會怕。他潛水，也像潛娛樂圈這一潭，高亢或低落，身體都要找到與流相處的方式。或許，他有可能做出一些日後會後悔的事，然後歲月開始生起波流與浩蕩，但至少現下，刃上波紋尚淺，他依然是明亮且熱切的。

▲愛動物的張軒睿，跟自己的柴犬合照時，笑容超甜。



他在《大三元》演大少爺，舉止要有種揮霍，那般少爺的揮霍不僅存在於物質層次，更是心口永遠無憂的權力。對他來說，這種權力與餘裕就像一件不合身的衣服，只好看電影《瘋狂亞洲富豪》《與龍共舞》惡補有錢人氣場。張軒睿笑：「開拍之後演大少爺好開心，有一種享受的感覺，你到現場，大家喊『少爺來了』，好像滿爽的。而你到現場，也會自己講『少爺來了』。這東西不違和，因為是這角色會講的話。但如果是我張軒睿本人說『少爺來了』，大家會覺得，白痴啊！」羊兒本性溫馴，隨即自己呵呵傻笑起來。

本來不會打麻將的他，為戲而學。「有一場戲很玄，因為我們要拍麻將戲，機器正在調整，我們就坐在一起打一桌，我是真的不強，拿到的牌就爛牌，慢慢打，我莫名其妙贏了。我覺得超級酷，大叫。一起打的人覺得你有病嗎，我學麻將從前置到當時，只贏過那一場。可是我覺得已經夠了。」

他有六塊肌，沒有少爺氣。父親以前是代書，因肝癌停工。「我希望他不要工作了，我跟他講，不要擔心，我會努力工作賺錢。」4年多前，張軒睿選擇捐一部分自己的肝救父親，「到了手術前一晚，我跟我爸說我很愛他，用LINE講的，我沒有當面講過這句話，華人的父子關係比較壓抑。」

▲張軒睿為戲學打麻將，卻只在等戲時贏過一場，「我整個大叫，別人覺得你有病嗎？」但這就是男孩的鬧與爽。



肝切掉一塊，身體的機能也改變，以前不會過敏，現在會了，又因為膽也切掉，影響消化脂肪的功能，所以張軒睿也不能吃太油的食物。偏偏開過大刀後，他就接到第一部戲，手術後三週，身體還虛弱時，他拆掉表皮上的縫合針，到中國大陸進組準備拍攝。

「我住的地方，都是賣炸的，吃也不是、不吃也不是，很無助，你也不能要求劇組說要健康的食物。那4個月很難熬，我記得第一次熬夜時，我就快飛天了，整個覺得我不知道在幹嘛， 」他強調再強調：「肝非常重要。」

入行前他當過電影《道士下山》的實習生，幫忙上器材、走位、當光替，即使看過郭富城與張震對戲，當時還是不知道演戲在幹嘛。直到他拍第一部戲，導演當著大家的面說：「小白我告訴你，笨蛋是當不了演員的。」他想起實習時看過的場面，原來那些經驗都用得上。

髮型：Sunny Huang （FluxRéel） 化妝：妙妙（妝苑工作室） 造型：陳慧明 服裝提供：BOTTEGA VENETA

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