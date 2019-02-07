ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

張軒睿「切肝救父」！　術前第一次告訴爸：我真的很愛你

▲張軒睿曾捐肝救父，雖然不輕易把愛說出口，但拿身體做賭注，動機當然滿滿是愛。

圖文／鏡週刊

張軒睿提及正為戲學潛水。教練對他說，覺得不行了就比個手勢，怕水的他，初期總是一下去就比手勢了，後來才發現，下水之後，放鬆也是應對之道。即使還是會怕。他潛水，也像潛娛樂圈這一潭，高亢或低落，身體都要找到與流相處的方式。或許，他有可能做出一些日後會後悔的事，然後歲月開始生起波流與浩蕩，但至少現下，刃上波紋尚淺，他依然是明亮且熱切的。

愛動物的張軒睿，跟自己的柴犬合照時，笑容超甜。（翻攝自張軒睿臉書）
 
▲愛動物的張軒睿，跟自己的柴犬合照時，笑容超甜。

他在《大三元》演大少爺，舉止要有種揮霍，那般少爺的揮霍不僅存在於物質層次，更是心口永遠無憂的權力。對他來說，這種權力與餘裕就像一件不合身的衣服，只好看電影《瘋狂亞洲富豪》《與龍共舞》惡補有錢人氣場。張軒睿笑：「開拍之後演大少爺好開心，有一種享受的感覺，你到現場，大家喊『少爺來了』，好像滿爽的。而你到現場，也會自己講『少爺來了』。這東西不違和，因為是這角色會講的話。但如果是我張軒睿本人說『少爺來了』，大家會覺得，白痴啊！」羊兒本性溫馴，隨即自己呵呵傻笑起來。

本來不會打麻將的他，為戲而學。「有一場戲很玄，因為我們要拍麻將戲，機器正在調整，我們就坐在一起打一桌，我是真的不強，拿到的牌就爛牌，慢慢打，我莫名其妙贏了。我覺得超級酷，大叫。一起打的人覺得你有病嗎，我學麻將從前置到當時，只贏過那一場。可是我覺得已經夠了。」

他有六塊肌，沒有少爺氣。父親以前是代書，因肝癌停工。「我希望他不要工作了，我跟他講，不要擔心，我會努力工作賺錢。」4年多前，張軒睿選擇捐一部分自己的肝救父親，「到了手術前一晚，我跟我爸說我很愛他，用LINE講的，我沒有當面講過這句話，華人的父子關係比較壓抑。」

張軒睿為戲學打麻將，卻只在等戲時贏過一場，「我整個大叫，別人覺得你有病嗎？」但這就是男孩的鬧與爽。
 
▲張軒睿為戲學打麻將，卻只在等戲時贏過一場，「我整個大叫，別人覺得你有病嗎？」但這就是男孩的鬧與爽。

肝切掉一塊，身體的機能也改變，以前不會過敏，現在會了，又因為膽也切掉，影響消化脂肪的功能，所以張軒睿也不能吃太油的食物。偏偏開過大刀後，他就接到第一部戲，手術後三週，身體還虛弱時，他拆掉表皮上的縫合針，到中國大陸進組準備拍攝。

「我住的地方，都是賣炸的，吃也不是、不吃也不是，很無助，你也不能要求劇組說要健康的食物。那4個月很難熬，我記得第一次熬夜時，我就快飛天了，整個覺得我不知道在幹嘛， 」他強調再強調：「肝非常重要。」

入行前他當過電影《道士下山》的實習生，幫忙上器材、走位、當光替，即使看過郭富城與張震對戲，當時還是不知道演戲在幹嘛。直到他拍第一部戲，導演當著大家的面說：「小白我告訴你，笨蛋是當不了演員的。」他想起實習時看過的場面，原來那些經驗都用得上。

髮型：Sunny Huang （FluxRéel）　化妝：妙妙（妝苑工作室） 造型：陳慧明 服裝提供：BOTTEGA VENETA

更多鏡週刊報導
【寵物男孩一】與林明禎短命戀破局　張軒睿坦承自己迷失了
【寵物男孩三】姐姐長輩都愛他！張軒睿還要處理占有欲

信義區左轉硬插下秒被警攔　超療癒瞬間！網：看5次笑5次

推薦閱讀

周子瑜回台過年了！　「粉絲湧上」她甜笑揮手...媽護送回老家

日劇女神在台灣！　「偷來過年」台網友狂喊：歡迎❤️

翻開畢冊發現「楊丞琳是我同學！」　網友傻眼：證明她沒整

記憶枕壓蛋保證不破！　購物台主持人「狂揍後打開」...網友笑瘋

孫安佐「國民表姐」根本狄鶯！　同框讓網歪樓了

「信阿門的」宮廟踢館　意外見證「仙女送公文」是真的！

庹宗華妻離女散！　爆鬧機前...落寞獨居「怕看人團圓」

許瑋甯罕見曝男友照！　「同框小鬼」楊丞琳森77了

刮刮樂怎麼挑？　他實測兩種尾數「總金額差5倍」！

BTS前私生飯的懺悔！　2未公開私照曝「恐怖事實」：他們無處可逃

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

庾澄慶首曬全家福！　「一個模子刻出來」網傻眼：賀歲驚悚大片

特／談戀愛也能當飯碗！追這3對「情侶檔YouTuber」被閃都甘願

專訪／收到同學mail：我先睡了　一看時間…「他正在火化」

特／被醫生宣告不治，帶著「15cm傷疤」勇敢做夢－李千那

Gail曬「學霸成績」！往返奔波3個月「照考高分」嗨喊：做到了

7年情斷⋯黃立成還是最疼容嘉！楊丞琳當眾抱小鬼　最佳前任3典範

記者現場連線報新聞！　不知身後有女神⋯路過比YA觀眾尖叫啦

專訪／董至成北漂「惡夢」：要扛行李箱回家，還是耗下去

砸46萬整「Baby眼、熱巴鼻」毀了！她更狂..8年3800萬整成范冰冰

應采兒曬「孕肚正面照」拜年！　網瘋猜孕期⋯Jasper小動作萌炸

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

鏡週刊

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 幕後／見記者同車　Oh My Girl迅速收行李：我去後面坐
  2. IG帳號「主角是枕頭」⋯他出生6個月吸30萬粉！　盤點5大另類網紅
  3. 張軒睿「切肝救父」！　術前第一次告訴爸：我真的很愛你
  4. 遭指痛恨松本潤⋯密謀出書洩性癖好！　葵司IG被灌爆緊急關閉
  5. 分手林明禎「莫名變黑羊」！　張軒睿迷失自曝陰暗面
  6. 專訪／丟掉超ㄍㄧㄥ自己！林依晨婚後4年甜告白：老公影響很大
  7. 孫協志不回來...　孫媽「獨居過年」打給閨蜜哭了
  8. 《與神》台灣票房年度第三！　推薦2018錯過可惜5部韓影
  9. 贈獎／想要告白靠這部！《我的傲嬌男友》陪你過浪漫情人節
  10. 記者現場連線報新聞！　不知身後有女神⋯路過比YA觀眾尖叫啦

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【新年快樂！大方送】

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366