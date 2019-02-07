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艾瑪被挖3年前「館長健身房」工作片　網驚：認不出是她！

記者楊蕎綺／綜合報導

健身網紅艾瑪日前自爆在館長所開的健身房「成吉思汗」任職時，只有2小時訓練，之後8小時只是一直在打掃，館長不滿反擊，指她不僅違反公司規定和教練交往，後來在另外一間健身房又因性騷擾男教練被開除，雙方隔空交火，網友也找出3年前她為成吉思汗拍攝的教學影片，直說她差很大：「認不出來是她...！」

艾瑪3年前示範硬舉影片。（圖／翻攝自館長臉書、艾瑪iG）

▲館長和艾瑪隔空交火。（圖／翻攝自館長臉書、艾瑪IG）

館長透露2015年艾瑪在成吉思汗和學員爆出拍臀事件後，公司主管都有幫忙處理、都是知情證人，強調自己說的都屬事實，只是對方要求提出監視器畫面佐證，他無奈反問：「2015年的監視錄影器我要去哪裡調？」隔空與艾瑪交火，他一度情緒激動對女方粉絲喊話：「看好她以前長什麼樣子，你們各位的女神，你來我們這邊看看看她長什麼樣子，再來論定。」

艾瑪3年前示範硬舉影片。（圖／翻攝自Youtube／館長成吉思汗）

▲▼艾瑪還在館長健身房工作時，曾為教學影片示範動作。（圖／翻攝自Youtube）

艾瑪3年前示範硬舉影片。（圖／翻攝自Youtube／館長成吉思汗）

3年前艾瑪為成吉思汗拍攝硬舉教學影片，她穿著粉色背心，綁著長馬尾示範初階標準動作，素顏臉上五官看起來不如現在立體，不少網友直說：「（艾瑪）跟現在相比差蠻多的！ 我一開始還有點認不出來是她…﻿。」不過也有人認為只是有沒有化妝的差異。

▲▼艾瑪、館長。（圖／翻攝自YouTube／寶寶愛館長、HOT EMMA）

▲艾瑪提告妨害名譽，館長表示不願再多做回應，一切等法院開庭。（圖／翻攝自YouTube／寶寶愛館長、HOT EMMA）

館長表示自己並不想順著艾瑪炒作，未來不再回應這件事，也向網友粉絲呼籲不要出言攻擊對方，至於自己被提告妨害名譽，一切就等法院開庭審理。

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

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關鍵字

艾瑪, 館長, 健身房, 硬舉

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