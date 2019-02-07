孫安佐吼「只想看動漫」都為了孫鵬、狄鶯！　背後原因超暖心

記者楊蕎綺／綜合報導

孫安佐2018年在監獄被關了28天後，出庭時一見到媒體，神色輕鬆地吐出一句話：「我想看動漫。」還對鏡頭挑眉笑，出乎意料的反應和態度引起不少討論，有人形容他「很ㄎㄧㄤ」，也有心理醫師分析他是「享樂主義者」，不過他在6日PO出的影片中首度透露，其實會喊出那句話，單純是不想讓家人朋友擔心。

▲▼孫安佐說出庭當時，是父母唯一能夠看到他的機會。（圖／翻攝自孫安佐Youtube）



孫安佐和「反骨男孩」酷炫聊天時透露，當時身處那樣的情況，出庭被媒體拍，是爸爸、媽媽唯一能看到他的一次，「我不太想要讓他們看到我很沮喪的樣子，讓他們知道我跟以前的我一樣，雖然我被關，但我還是沒事，還是一樣開朗，不會說我被關就很苦這樣，想讓大家知道『我沒事啦！我在裡面還是一樣很想看動漫』。」

▲▼孫安佐開朗地喊「想看動漫」，是想讓家人知道「我沒事，我還是一樣」。（圖／翻攝自《東森新聞》、狄鶯臉書）



這是孫安佐第一次透露當時內心想法，網友直說：「以前覺得這孩子也太讓父母太操心了，等到看到你回來拍這些影片，覺得只是一個有想法，卻不是讓這個社會能接受的宅宅」、「感覺孫安佐是個有點天真單純的小男生。」

▼影片取自孫安佐YouTube，如遭刪除請見諒。

