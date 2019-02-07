分手林明禎「莫名變黑羊」！　張軒睿迷失自曝陰暗面

▲去年的短短戀情，讓張軒睿差點迷失了自己，要一再確定自己是否還是當初單純的那個人。



圖文／鏡週刊

26歲的張軒睿像小羊，像上天賜福的小羊，有著當男主角的身材與樣貌、有入圍金鐘獎男主角的運氣。他唯一當起黑羊的時刻，大概就是跟林明禎談了短命戀，然後莫名其妙變成黑羊。豬羊變色，小羊怕怕。

北風呼呼獵獵地吹，小羊於是回到南方牧場的領域，以為是舒適圈了？其實他的舒適圈也不怎麼舒適，坦言在表演裡總缺了點自信，小羊仍需努力。但至少，這裡羊兒總是白，綠草多汁可口，陽光都對他溫煦。

而張軒睿第一次演電影就當男主角，他在賀歲檔《大三元》演未經世事的大少爺盛曉白。大家也小白小白地叫起張軒睿，他真的從小就叫小白。張軒睿說：「因為我皮膚白，就被叫小白。我有一個好朋友皮膚黑，就叫小黑。」沒有什麼故事，眼前是個白淨客氣的張軒睿。





▲去年入圍金鐘，張軒睿卻說不能想太多。「我是一個想太多就會綁手綁腳的人，會覺得這地方是不是做得不夠好？因為我常常會對自己的表演沒有自信。」

雖然採訪時我因感冒頭昏。 不過大概是類似的暈眩吧，我因此稍微理解了，眾家姐姐疼惜鮮肉而暈船的感受。 像小羊一樣的小白，身為一個姐，妳可能會很想疼愛他。

跟他在電影中談戀愛的Ella大他11歲，當然也是姐，兩人接受聯訪時，張軒睿應付不來時丟出眼神，姐就立刻把場面接起來（彷彿還伴隨著一聲「小白乖，別怕」）。不過兩人親熱最多就到吻戲為止，張軒睿還提早跟Ella老公賴斯翔報備說聲「對不起」。

▲張軒睿在賀歲檔《大三元》不斷賣肌。（好孩子國際娛樂提供）



戀愛是戲劇也是人生必經的功課，去年張軒睿與前女友林明禎把戀愛學分修得零零落落。張軒睿貌似明亮，他伸出手，手上是被貓抓的深淺傷痕，他家中那隻不給人抱的貓叫阿財。當然還有一種傷，是無法伸出手赤裸裸展示的，他把自己的陰暗面取名叫「小暗」，也說：「『小暗』必須關在房間，不能被別人看到。」

小白與小暗當然是心理共存。提及去年發生那麼多事，他把話說得小心，像一點一點拉開卡住的拉鍊。「當時身邊的朋友都擔心我，我會因為發生事情而迷失了自己，改變了自己原有的性格。有一陣子，我真的就是覺得，我在幹嘛？我感覺自己沒以前那麼單純，有點迷失了。後來才發現，事情的發生都是要讓你上一課，要讓你學習，讓自己更好。很多前輩都這樣跟我說，早點遇到這些事也不是不好⋯」

因而害怕下一場戀愛？「也不是害怕，就隨緣吧。但我不想因為其他的事情影響到工作。沒有工作就沒有收入，因為家裡的經濟是我要負擔。」

髮型：Sunny Huang （FluxRéel） 化妝：妙妙（妝苑工作室） 造型：陳慧明 服裝提供：BOTTEGA VENETA

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