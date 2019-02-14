隋棠情人節突PO：沒有100分的另一半！　釣出老公「神回覆」她無言了

記者潘慧中／綜合報導

隋棠與老公Tony結婚3年多，雖然已進入老夫老妻模式，仍維持一定的生活情趣。14日適逢西洋情人節，她在社群網站感性寫下：「沒有一百分的另一半，只有樂意包容的彼此。」結果，老公的神回應徹底讓她無言了。

▲隋棠和老公Tony已經結婚3年多。（圖／翻攝自Facebook／隋棠 Sonia Sui）



隋棠情人節有感而發地說，本來就沒有百分百的完美伴侶，唯有願意包容彼此的另一半，一席話讓不少網友恍然大悟，但Tony連忙跳出來為自己解釋：「可是我有100分。」她看到後只留下5個句號，夫妻互動讓人會心一笑。

▲▼隋棠發文意外釣出老公神回應。（圖／翻攝自Facebook／隋棠 Sonia Sui）



至於度過情人節的方式，隋棠透露單純和Tony去健身房揮汗運動，照片中，可以看到她紮起中分長髮，V字巴掌臉蛋全是汗水，身穿白色運動服，老公則是穿著深藍色運動上衣，情人節沒有華服，只有勉勵彼此更好的另一半，感情令人稱羨。

▲隋棠當年的公證私照平淡又幸福。（圖／翻攝自Facebook／隋棠 Sonia Sui）



事實上，隋棠自從升格人母，事業並沒有因此停擺，其中最感謝的人莫過於老公Tony，她曾向對方告白：「謝謝你一路以來都沒有讓我被妻子及母親這樣的雙重身份綁架，陪著我一起找尋可以讓我繼續追夢的方式。」懷第三胎的時候，老公依然尊重她想工作的想法，陪她去英國工作，幫她側拍花絮、扶著必須穿高跟鞋入鏡的她，舉手投足都能感受到老公有多愛她。