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蔡淑臻傳情變缺席開工　林嘉綺「一句話」曝閨蜜狀態

記者李欣容／台北報導

蔡淑臻日前被拍到和27歲醫師謝明儒當街擁抱，和李沛旭感情觸礁，今（14日）伊林開工團拜兩人皆未出席，只得林嘉綺、余秉諺等公司好友代打回答相關問題，林嘉綺坦言，和蔡淑臻是多年好友，無論她做出什麼決定，都會支持，余秉諺則語帶保留，「讓他（李沛旭）好好沈澱一下。」

▲▼林嘉綺和蔡淑臻是多年好友 。（圖／記者周書羽、屠惠剛攝）

▲林嘉綺（左）出席開工團拜。（圖／記者周書羽、屠惠剛攝）

林嘉綺今出席開工團拜，被問及有無和蔡淑臻聯繫，她表示：「我沒有特地問，她是我多年好友，在業界也是很努力的女孩子，淑臻是雙魚座的女孩，愛好自由，我相信她在愛情上的追求，是需要很多的，我也祝福她，不管她做任何決定，我都支持她。」

▲▼ 伊林開工團拜 。（圖／記者周書羽攝）

▲余秉諺（右）希望外界給李沛旭時間沈澱心情。（圖／記者周書羽攝）

余秉諺則說，李沛旭先前曾找他年後一起經營健身相關節目，至於感情事，「我相信他現在健身非常賣力，他應該非常努力在身材上，感情上我覺得...讓他好好沈澱一下。」

▲▼伊林尾牙-蔡淑臻,李沛旭 。（圖／記者黃克翔攝）

▲李沛旭（右）和蔡淑臻如今感情狀態撲朔迷離 。（圖／記者黃克翔攝）

李沛旭12日在臉書曬出賣力健身的照片，上頭寫著「初八祝福」4個大字，格外引起討論的是，他同時在貼文裡寫下：「謝謝妳。我尊重妳。且尊重妳一直想追求的自由。祝福妳。」

雖事後蔡淑臻發表聲明，解釋和謝明儒僅是病醫關係，李沛旭也隨即刪文，但後續仍po出許多引人揣測的字句，「粉飾」、「善良是一種選擇」等，並貼上5個噤聲貼圖，疑似有苦難言。

李沛旭爆7年情斷蔡淑臻！　 「尊重妳一直想追求的自由」

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蔡淑臻, 李沛旭, 伊林, 林嘉綺, 余秉諺

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