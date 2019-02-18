《RUN新聞》台中特企！揭露「本土天團」玖壹壹私密生活！

娛樂中心／綜合報導

《星光雲！RUN新聞》KID、熊熊特地前往「台中」錄製特別企劃！邀請到地主玖壹壹帶領主持人體驗他們的日常生活！最愛的休閒娛樂？最常出沒的地方？最喜歡吃的小吃店？以及最私密的...？好奇心發作了嗎？！記得鎖定2月18日下午五點「ETtoday星光雲」粉絲團&APP，收看《RUN新聞》之「玖壹壹在台中的故事」！

▲《RUN新聞》特企「玖壹壹在台中的故事」，左到右為KID、洋蔥、健志、春風及熊熊。（圖／劉倩伶攝）

「本土天團」玖壹壹光臨《RUN新聞》數次，但總是不見大眾眼中的帥氣形象！挑戰「不正經保齡球大賽」，春風穿上梵谷裝、健志扮成無臉男擲球；再一次健志帶著師弟BCW挑戰「不正經足撞球大賽」獲勝就能得到宣傳機會，沒想到號稱足球高手的健志竟然頻頻失誤成為老鼠屎，就連快嘴也輸給KID，簡直是幫倒忙！

▲▼「不正經保齡球大賽」健志、春風洗溝分別處罰穿上無臉男裝及梵谷裝。（圖／羅子翔攝）

這次節目特地邀請到玖壹壹製作特別企劃，來到他們的地盤「台中」就是要給他們帥到底！首站「大顯神威」進行RUN新聞第一屆卡丁車大賽，第二站「我跟你卡好」要到玖壹壹最罩朋友開的店，沒想到是「永遠平頭」的春風和朋友合夥投資的美髮沙龍！老闆春風捲起袖子親自幫熊熊洗頭髮！本集節目將於2月18日下午5點「ETtoday星光雲」粉絲團&App獨家首播！

▲「不正經足撞球大賽」健志頻頻失誤成為豬隊友。（圖／ETtoday）

▲洋蔥穿上聖誕樹裝在新北耶誕城發送糖果給小朋友。（圖／記者季相儒攝）

《星光雲！RUN新聞》由KID與熊熊主持，本次特別企劃邀請到本土天王玖壹壹，節目將在2月18日下午5點首播，屆時在《ETtoday星光雲》、《播吧》、ETtoday星光雲粉絲團還有星光雲APP同步播出。千萬不要錯過了哦！