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獨家回應／家家前男友曝提分手原因　陪喪母痛減肥..最終結婚破局

記者盧薇淩／台北報導

歌手家家13日被交往5年的洪姓前男友（Kevin）爆料，她去年10月提出分手，要求男方錄音存證，證明男方是自願放生，但家家所屬相信音樂發稿卻稱是2年前分手，讓Kevin怒批「說謊就是令人不齒」。Kevin稍早親自解釋，因昨晚突然想到家家謊稱分手時間一事，情緒失控忍不住發文，但他也說：「她是很善良的女生。妳開心幸福，我祝福，謝謝妳對我5年的相伴。」

▲▼家家前男友kevin 。（圖／相信音樂、翻攝臉書）

▲家家和前男友kevin 。（圖／翻攝臉書、相信音樂）

Kevin發文後，相信音樂表示：「不管10月或2年前，過去式就是過去式⋯過去謝謝陪伴、未來只有祝福⋯，家家目前休假人不在台灣，因此尚未聯繫上家家本人，公司方面向來不多過問藝人私事，因此對於兩人交往細節暫不回應，謝謝大家的關心！」而家家情同哥哥的鄭姓友人則在臉書替她發聲，看不慣男方在分手後詛咒和抱怨，「如果你愛妹妹又怎麼會在分手後發文傷害並且詛咒她？」

Kevin罵家家臉書文現已刪除，他12日下午向《ETtoday星光雲》獨家回應，表示家家對外稱已分手2年，這讓他非常氣憤，昨晚才情緒失控寫下長文，他說：「我其實是個性很悶的，交往時很低調、不想多講感情，甚至很多人都不知我們交往，但昨天爆發，越想越氣，妳到底在切割什麼？或是先鋪路什麼？」

兩人交往5年期間，他陪家家走過喪母痛，家家母親臨終前，更留下遺言希望節兩人結婚，就連原住民駙馬爺傳統服飾都已親手繡好，視如己出般照顧，將他當成自己家人，可惜最終兩人無法走在一起。當時家家歷經喪母痛，情緒瀕臨崩潰，當時健康檢查報告上都是赤字，也因體重影響身體健康，學過烹飪的Kevin決心陪她減肥，所有家家的健康飲食都他負責，也跟著她運動，在摩羯座的家家堅強毅力驅動之下，也才能在短時間內暴瘦30公斤。

▲▼家家前男友爆料 。（圖／翻攝臉書）

▲家家和kevin交往5年 。（圖／翻攝臉書）

Kevin也透露5年間他多次提分手的原因，兩人從日本返台後就同居，家家個性黏、容易沒安全感，就連他出門開會或回家看爸媽，家家總會打電話給他，希望他快回家陪伴，但長時間下來，這對他形成一種壓力，失去獨處時間，因此多次協議分手，希望各自拚搏事業，但家家始終不願意。直到去年10月，才換家家主動提分手，但對於最後情變關鍵點，Kevin不願多談，只說「不論2年前，還是去年10月，我會寫成語無倫次，代表我真的愛過，也在意，也希望你下ㄧ步，超過家家酒，我想念你和你可愛的全家。」

▲▼家家前男友爆料 。（圖／翻攝臉書）

▲Kevin陪家家經歷喪母痛及減肥低潮 。（圖／翻攝臉書）

而家家情同哥哥的鄭姓友人則在臉書替她發聲，「交往5年有3年時間不在台灣，你捫心自問你陪伴妹妹的時間才多少，交往5年有3年時間不在台灣，妹妹有放棄過與你的感情嗎？」鄭姓友人看不慣男方在分手後詛咒和抱怨，「如果你愛妹妹又怎麼會在分手後發文傷害並且詛咒她？如果你愛她所以用心挽回她，我會幫忙，也會看得起你！但～你這樣讓我覺得超丟男人臉，你的行為讓我非常不恥，希望未來不要讓我在看到你！」

對於鄭姓友人的回應，Kevin則說：「哥哥你說的都對，我們最聽你的話，但對你這個媒人很抱歉，沒有ㄍ一ㄥ下去，有很多事，為了保護彼此，我都保持沉默，我和她都很低調，因為這點彼此欣賞了解。感情畢竟是兩個人的事，我這五年陪她渡過許多，事業的建議，我永遠把你們當成家人，謝謝哥，請您多多照顧她，你們的新店面，也一炮而紅。」

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