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又有宮鬥劇可看！《宮心計2》美魔女天下「均齡45歲」網吃驚

記者林奕如／台北報導

宮鬥劇在2018年又掀起熱潮，八大再推出《宮心計2深宮計》，劇中演員包括在《步步驚心》飾演劉詩詩姊姊一角的劉心悠，以及香港一線演員胡定欣等人演出。特別的是，14位登場的女角色，平均年齡達到45歲，每個都是美魔女，凍齡保養，不少人直呼：「要鬥狠，薑還是老的辣」。

▲劉心悠《宮心計2深宮計》，14位登場的女角平均年齡竟然達到45歲。（圖／八大提供）

▲又有新宮鬥劇登場。（圖／八大提供）

該劇年紀最大女演員是64歲謝雪心，飾演尚宮娘娘，依序是63歲韓馬利飾演淑妃、62歲的米雪飾演韋太后，是唐中宗的繼室、57歲的呂珊飾演賢妃等，彼此爭寵起來不輸年輕女孩，女主角劉心悠年齡則是37歲。雖然女演員平均年齡達到45歲，但保養有道，每個都是美魔女等級。

▲劉心悠《宮心計2深宮計》，14位登場的女角平均年齡竟然達到45歲。（圖／八大提供）

▲《宮心計2深宮計》登場的14位女演員，平均年齡達到45歲。（圖／八大提供）

劉心悠在該劇從街頭賣藝到進宮受封為公主，捲入爾虞我詐的宮廷鬥爭之中。有別於《步步驚心》裡扮演馬爾泰若蘭的溫柔婉約，這次飾演角色「元玥」個性熱情、天真，角色比較散發正能量，「如果有機會的話，我覺得可以嘗試那種表面好像很天真，可是其實壞到骨子裡的那種人物。」

劉心悠也透露，自己真實的性格比較貼近「元玥」，是個頭腦比較簡單的女孩子，也同樣有打抱不平的性格，她笑說:「若蘭的性格比較像出家人吧！」

▲劉心悠《宮心計2深宮計》，14位登場的女角平均年齡竟然達到45歲。（圖／八大提供）

▲劉心悠飾演元玥。（圖／八大提供）

該劇是香港TVB大戲，劉心悠坦言最難克服的就是語言，「因為這次全部都是用廣東話，對白甚至有點像古文，所以我覺得語言是最大的挑戰。」加上拍攝進度非常趕，可能幾天都沒能睡覺，直言像是在訓練營一樣，挑戰性還蠻大的。有趣的是，該劇在橫店拍攝時，常常會遇到前往觀光的旅客，劉心悠回憶：「他們會大叫說：『妳是不是胡定悠？』把兩個演員（她跟胡定欣）的名字合在一起，感覺很尷尬。」

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宮心計2, 深宮計, 步步驚心, 劉詩詩, 劉心悠, 胡定欣, 宮心計, 謝雪心, 韓馬利, 米雪, 呂珊

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