ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

葛萊美／「我以演出精神疾病電影為榮」　女神卡卡《一個巨星》獲獎爆哭　

記者蕭采薇／綜合報導

西洋樂壇一年一度盛事「第61屆葛萊美獎」於美國時間10日晚間（台灣時間11日上午9點）舉行，今年以電影《一個巨星的誕生》大放異彩的女神卡卡（Lady Gaga）在典禮開始不到一小時，已經兩獎入袋。她在台上激動地說：「我今晚無法化任何妝，因為我淚流滿面，深感榮幸與感激。」

►更多【葛萊美獎】相關新聞 

▲▼第61屆葛萊美獎，由R&B天后艾莉西亞凱斯（Alicia Keys）擔任主持人，在典禮一開始就強調「姐妹」的力量，她頂頭帶著五位女性在開場時走上舞台，包括女神卡卡，演員潔達蘋姬史密斯（Jada Pinkett Smith、珍妮佛洛佩茲（Jennifer Lopez），以及前第一夫人蜜雪兒歐巴馬（Michelle Obama）。（圖／達志影像／美聯社）

▲女神卡卡以電影《一個巨星的誕生》原聲帶獲得第61屆葛萊美獎。（圖／達志影像／美聯社）

女神卡卡以電影《一個巨星的誕生》（A Star Is Born）冠軍主題曲《擱淺帶》（Shallow）贏得最佳影視原創歌曲獎，並以《喬安》（Joanne）榮獲最佳流行歌手獎，她立刻推文淚謝評審。此外，獲得最多項提名的女歌手布蘭迪卡莉（Brandi Carlile）也一口氣拿下三座獎項。

曾受憂鬱症所苦的女神卡卡在得獎時淚流滿面，她表示，很榮幸能在關於精神疾病問題的電影中擔任主演，並說道：「許多藝術家／藝人都在處理這個問題，如果你看到有人正在受傷，請不要把目光移開。」

▲▼第61屆葛萊美獎，由R&B天后艾莉西亞凱斯（Alicia Keys）擔任主持人，在典禮一開始就強調「姐妹」的力量，她頂頭帶著五位女性在開場時走上舞台，包括女神卡卡，演員潔達蘋姬史密斯（Jada Pinkett Smith、珍妮佛洛佩茲（Jennifer Lopez），以及前第一夫人蜜雪兒歐巴馬（Michelle Obama）。（圖／達志影像／美聯社）

▲第61屆葛萊美獎強調「姐妹」的力量，開場陣容還請到蜜雪兒歐巴馬（右二）。（圖／達志影像／美聯社）

今年的葛萊美獎由R&B天后艾莉西亞凱斯（Alicia Keys）擔任主持人，在典禮一開始就強調「姐妹」的力量，她頂頭帶著五位女性在開場時走上舞台，包括女神卡卡，演員潔達蘋姬史密斯（Jada Pinkett Smith、珍妮佛洛佩茲（Jennifer Lopez），以及前第一夫人蜜雪兒歐巴馬（Michelle Obama）讓觀眾相當驚喜。

推薦閱讀

防彈出發葛萊美⋯私生飯又跟上飛機　祭「超強保鑣」真的是ARMY！

純元皇后才是心機女！　《甄嬛》5個隱藏版劇情…網傻眼：8年都沒發現

玖壹壹洋蔥年後PO照「整個人瘦一圈」！　粉絲驚：快認不出來

華航罷工…范瑋琪哀號挨轟！　陳建州解釋「背後重要原因」：真的會有危機

「我顧孩子，妳去逛街」修杰楷寵妻5細節　網大推這點：很少男人注意到

吳宗憲二女兒「學霸背景」曝光！　25歲當總經理「會5、6國語言」

做到一半內褲脫了！張再興全裸「不清場」50人賞鳥團圍觀

防彈出發葛萊美⋯私生飯又跟上飛機　祭「超強保鑣」真的是ARMY！

張鈞甯搶頭香祝「最強閨蜜」陳意涵生娃　留言串網友笑歪樓

陳小春悲苦童年「3000元賣掉弟弟！」　3窮孩子逆襲他認：恨父母

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

純元皇后才是心機女！　《甄嬛》5個隱藏版劇情…網傻眼：8年都沒發現

玖壹壹洋蔥年後PO照「整個人瘦一圈」！　粉絲驚：快認不出來

華航罷工…范瑋琪哀號挨轟！　陳建州解釋「背後重要原因」：真的會有危機

「我顧孩子，妳去逛街」修杰楷寵妻5細節　網大推這點：很少男人注意到

吳宗憲二女兒「學霸背景」曝光！　25歲當總經理「會5、6國語言」

做到一半內褲脫了！張再興全裸「不清場」50人賞鳥團圍觀

防彈出發葛萊美⋯私生飯又跟上飛機　祭「超強保鑣」真的是ARMY！

張鈞甯搶頭香祝「最強閨蜜」陳意涵生娃　留言串網友笑歪樓

陳小春悲苦童年「3000元賣掉弟弟！」　3窮孩子逆襲他認：恨父母

唐綺陽運勢／2星座小心爛桃花！巨蟹「主動有機會」

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

第61屆葛萊美獎, 女神卡卡, Lady Gaga

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 顏永烈大兒子「肚子痛到在床上滾」大病後變一個人：靈魂調換？
  2. BTS首登葛萊美　柾國被問太慌張！RM偷講韓文：說你剛剛準備的
  3. 藍襯衫正妹現身陽明山竹子湖！　一看是「凍齡女神」一家人
  4. 結婚嗨喊「宅男女神是我的！」　吳宇舒老公近況曝光…伴2辣妹進KTV
  5. 媽媽竟下藥毒害學霸愛女！《Sky Castle》這幕設計突破魔女心房
  6. 孟靜嫻其實是綠茶婊！　「2心機手段」挑釁甄嬛慘死…5暗黑細節曝光
  7. 胡睿兒正式遭起訴！　夜店撿屍「一罪變兩罪」
  8. 葛萊美／凱蒂佩芮扮「捲筒衛生紙」　女星醜服「寶可夢」4ni？
  9. 真人版《阿拉丁》威爾史密斯神燈精靈首曝光！網友看傻眼
  10. 孫安佐返台黑轉紅！孫鵬神隱10月…首發聲吐「18字心聲」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【房價一跌不振？】

【房價一跌不振？】

買房趁現在！房市要回到過往榮景？不可能！稍有反彈恐也是冬季偶見陽光！

過年到！最強刮神是你嗎？

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366