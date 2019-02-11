葛萊美／「我以演出精神疾病電影為榮」　女神卡卡《一個巨星》獲獎爆哭　

記者蕭采薇／綜合報導

西洋樂壇一年一度盛事「第61屆葛萊美獎」於美國時間10日晚間（台灣時間11日上午9點）舉行，今年以電影《一個巨星的誕生》大放異彩的女神卡卡（Lady Gaga）在典禮開始不到一小時，已經兩獎入袋。她在台上激動地說：「我今晚無法化任何妝，因為我淚流滿面，深感榮幸與感激。」

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▲女神卡卡以電影《一個巨星的誕生》原聲帶獲得第61屆葛萊美獎。（圖／達志影像／美聯社）



女神卡卡以電影《一個巨星的誕生》（A Star Is Born）冠軍主題曲《擱淺帶》（Shallow）贏得最佳影視原創歌曲獎，並以《喬安》（Joanne）榮獲最佳流行歌手獎，她立刻推文淚謝評審。此外，獲得最多項提名的女歌手布蘭迪卡莉（Brandi Carlile）也一口氣拿下三座獎項。

曾受憂鬱症所苦的女神卡卡在得獎時淚流滿面，她表示，很榮幸能在關於精神疾病問題的電影中擔任主演，並說道：「許多藝術家／藝人都在處理這個問題，如果你看到有人正在受傷，請不要把目光移開。」

▲第61屆葛萊美獎強調「姐妹」的力量，開場陣容還請到蜜雪兒歐巴馬（右二）。（圖／達志影像／美聯社）

今年的葛萊美獎由R&B天后艾莉西亞凱斯（Alicia Keys）擔任主持人，在典禮一開始就強調「姐妹」的力量，她頂頭帶著五位女性在開場時走上舞台，包括女神卡卡，演員潔達蘋姬史密斯（Jada Pinkett Smith、珍妮佛洛佩茲（Jennifer Lopez），以及前第一夫人蜜雪兒歐巴馬（Michelle Obama）讓觀眾相當驚喜。