媽媽念30年不改　陸元琪洗衣「現世報」：內褲卡長褲，襪子捲成甜甜圈

記者林彥君／台北報導

陸元琪2016年和袁惟仁（小胖）離婚後，獨自扶養子女，和小孩相處就像朋友，陸元琪回想在自己結婚前，總習慣在脫襪子時，讓襪子捲成「甜甜圈」的形狀，褲子直接連著內褲脫掉就丟進洗衣機，媽媽常念她，但習慣就是改不了，「陸媽媽念了我30年吧？我沒在改的。」陸元琪笑說，自從當媽媽後，現世報就來了。

▲陸元琪分享洗衣經驗。圖／翻攝自Facebook／陸元琪）

陸元琪今（10日）在臉書貼上一張黑色襪子捲成「甜甜圈」狀的照片，笑說現世報來得很快很滿，在洗衣服時常會發現口袋裡有糖果袋、沒吃完的巧克力，內褲卡在長褲裡，襪子弄成甜甜圈，幾乎每件衣褲都噴沾到油或醬汁等狀況，陸元琪藉此提醒粉絲「好好孝順媽媽，有些事情不是不報，只是時候未到.......」

▲陸元琪被捲成「甜甜圈」的襪子。圖／翻攝自Facebook／陸元琪）

貼文一出引起「現世報中」的網友共鳴，紛紛留言「同感」、「遺傳」、「講到心坎裡啦～現世報進行中」、「看到這甜甜圈我笑了。」陸元琪也幽默回應：「歡迎各位正在面臨現世報的媽咪們～～～～～～～～～」

▲陸元琪。（圖／翻攝自Facebook／陸元琪）

陸元琪臉書全文：

小時候...一直到結婚前

只要有跟媽媽住在一起的日子裡，常常被媽媽唸...：『襪子脫的時候可以不要捲起來嗎？』（我都捲成甜甜圈，然後丟進洗衣機。）

再不然就唸：『衣服脫下來可以不要反著嗎？褲子也不要反著丟進洗衣機可以嗎！反著裡面還卡著內褲，你們是可不可以好好脫衣服？！』

陸媽媽唸了我30年吧？

我沒在改的。 但別懷疑，現世報來的很快很 口袋裡有糖果袋， 沒吃完的巧克力， 內褲卡在長褲裡， 襪子弄成甜甜圈， 幾乎每件衣褲都噴沾到油或醬汁....

親愛的大家

好好孝順媽媽

有些事情

不是不報

只是

時候未到.......