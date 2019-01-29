ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

吳宗憲放話幫斯容「寫開箱文」堅持產地直送：搬床過來！

記者林彥君／台北報導

綜藝天王吳宗憲（憲哥）今（29日）出席東森購物新春午茶暖心回饋幸運會員記者會，購物女王斯容擔任記者會主持人，這是憲哥首次和會員見面，有200位幸運粉絲到場齊聚，憲哥在台上逼問斯容有沒有男朋友，斯容不好意思說「沒有」，憲哥讚斯容是好女孩卻單身，「我準備幫妳寫開箱文，打開妳的香閨。」

▲▼吳宗憲新春下午茶見面會 斯容。（圖／記者屠惠剛攝）

▲吳宗憲出席新春下午茶見面會和主持人斯容。（圖／記者屠惠剛攝）

憲哥有4個小孩，兒女成績優異，他自認體力「還可以」，笑說無奈家中的一畝良田已休耕，要尋找「生產工廠」，對斯容說產地直送比較新鮮，打趣要工作人員「搬床過來」示範，讓斯容好害羞。

▲▼吳宗憲新春下午茶見面會 斯容。（圖／記者屠惠剛攝）

▲吳宗憲、王令麟和斯容出席新春下午茶見面會。（圖／記者屠惠剛攝）

吳宗憲是「敏捷」膠原錠代言人，更掛保證，自己賣的產品絕對親自使用過。憲哥從15歲出道到現在，自認身體狀況大不如前，透露曾跟東森集團總裁王令麟打高爾夫球，發現腳踝關節「卡卡的」，王令麟推薦他吃膠原錠，之後關節改善問題，讓他接下代言，笑說「之後總裁打球都沒贏過我。」

▲▼吳宗憲新春下午茶見面會 斯容。（圖／記者屠惠剛攝）

▲吳宗憲出席新春下午茶見面會。（圖／記者屠惠剛攝）

憲哥一出場演唱《你比從前快樂》，親民的走到台下邊唱邊和粉絲握手，師奶搶拍照讓他變成人形看板，粉絲舉LED手拿板大喊「憲哥我愛你。」憲哥更加碼唱《笨小孩》，全場合唱相當溫馨，憲哥幽默說，「我今天不會賣東西，我會賣很多東西！」妙語如珠，逗得全場大笑。

亂尿尿心虛怕被主人罵　貓母女神同步「面壁思過」

推薦閱讀

追到郭雪芙「秒甩2年正宮」！　孫其君女友崩潰私訊曝光

瑤瑤「遭節目除名」哽咽：很現實！　吳宗憲戳破「最大盲點」她認了

KID「親吻十指緊扣」見習婚禮　拋震撼彈：我跟熊熊要結婚了

郭雪芙爆當小三！　鮮肉男星睡進她家「甜蜜過夜3天」…正宮崩潰

楊雅筑深夜指纏博焱！　「醉倒胸膛、伸手撫背」畫面全被拍

郭雪芙認了被劈腿3次！　當場抓包心死證據：氣到無法呼吸

「老公天天尿我身上」　張菲媳曝閨房情趣細節：越尿越上面

孫生拍片起爭執「狂飆髒話」全被拍！　失控發火：我忍你很久了

被爆傻當孫其君小三！　郭雪芙無辜說話了

《玩很大》限定！「新鬼嫂」比基尼包不住雪球　網放大驚喊：跑出來了

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

追到郭雪芙「秒甩2年正宮」！　孫其君女友崩潰私訊曝光

瑤瑤「遭節目除名」哽咽：很現實！　吳宗憲戳破「最大盲點」她認了

KID「親吻十指緊扣」見習婚禮　拋震撼彈：我跟熊熊要結婚了

郭雪芙爆當小三！　鮮肉男星睡進她家「甜蜜過夜3天」…正宮崩潰

楊雅筑深夜指纏博焱！　「醉倒胸膛、伸手撫背」畫面全被拍

郭雪芙認了被劈腿3次！　當場抓包心死證據：氣到無法呼吸

「老公天天尿我身上」　張菲媳曝閨房情趣細節：越尿越上面

孫生拍片起爭執「狂飆髒話」全被拍！　失控發火：我忍你很久了

被爆傻當孫其君小三！　郭雪芙無辜說話了

《玩很大》限定！「新鬼嫂」比基尼包不住雪球　網放大驚喊：跑出來了

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 深夜指纏《女兵》楊雅筑　博焱經紀人掛保證：他是好男人
  2. 贈獎／韓國古裝史屍影集《李屍朝鮮》  朱智勛與活屍正面對決！
  3. 《那年花開》胡杏兒懷二胎！　曬超音波照：豬寶寶加入
  4. 吳宗憲陪喝下午茶兼叫賣　200多位幸運會員開趴羨煞憲粉
  5. 188公分「海巡宋仲基」退伍出道了　韓系新藝名曝光
  6. 勝利夜店暴力+性侵事件當晚他也在場！少時孝淵衰躺槍
  7. 《五燈獎》出道被虧演藝圈「化石」　林俊逸狠揭方宥心黑歷史
  8. 「水行俠」傑森摩莫亞也要加入《玩命關頭》宇宙！巨石強森掛保證
  9. 結婚12年「老婆還是讓他心動」！　五月天冠佑深夜告白：只想為妳停留
  10. 泰國潑水節S2O完整DJ名單！「電音教父＋天王製作人」網尖叫：史上最狂

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

天天抽機票　送你坐飛機到日本

天天抽機票　送你坐飛機到日本

天天抽機票 快閃時間限定1/23-1/29 到東森寵物雲全台門市消費滿666元，抽東京來回雙人機票

【新年快樂！大方送】

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366