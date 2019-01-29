吳宗憲放話幫斯容「寫開箱文」堅持產地直送：搬床過來！

記者林彥君／台北報導

綜藝天王吳宗憲（憲哥）今（29日）出席東森購物新春午茶暖心回饋幸運會員記者會，購物女王斯容擔任記者會主持人，這是憲哥首次和會員見面，有200位幸運粉絲到場齊聚，憲哥在台上逼問斯容有沒有男朋友，斯容不好意思說「沒有」，憲哥讚斯容是好女孩卻單身，「我準備幫妳寫開箱文，打開妳的香閨。」

▲吳宗憲出席新春下午茶見面會和主持人斯容。（圖／記者屠惠剛攝）

憲哥有4個小孩，兒女成績優異，他自認體力「還可以」，笑說無奈家中的一畝良田已休耕，要尋找「生產工廠」，對斯容說產地直送比較新鮮，打趣要工作人員「搬床過來」示範，讓斯容好害羞。

▲吳宗憲、王令麟和斯容出席新春下午茶見面會。（圖／記者屠惠剛攝）

吳宗憲是「敏捷」膠原錠代言人，更掛保證，自己賣的產品絕對親自使用過。憲哥從15歲出道到現在，自認身體狀況大不如前，透露曾跟東森集團總裁王令麟打高爾夫球，發現腳踝關節「卡卡的」，王令麟推薦他吃膠原錠，之後關節改善問題，讓他接下代言，笑說「之後總裁打球都沒贏過我。」

▲吳宗憲出席新春下午茶見面會。（圖／記者屠惠剛攝）

憲哥一出場演唱《你比從前快樂》，親民的走到台下邊唱邊和粉絲握手，師奶搶拍照讓他變成人形看板，粉絲舉LED手拿板大喊「憲哥我愛你。」憲哥更加碼唱《笨小孩》，全場合唱相當溫馨，憲哥幽默說，「我今天不會賣東西，我會賣很多東西！」妙語如珠，逗得全場大笑。