《聲林》李佳歡和許維芳2傻妹衝韓國「還好存活」狼狽毀女神形象

記者林彥君／台北報導

選秀節目《聲林之王》第一季人氣選手李佳歡雖無緣進前7強，在總決賽演唱《崇拜》，成為第一個上場比賽也是最後一個唱歌的人。李佳歡說以前唱歌僅單純唱出旋律，參賽後開始理解歌詞的意義，「我是乖巧聽話的小孩，長大後發現過去沒有聆聽心中的聲音，把自己融入歌中，《言不由衷》就像是我的故事。」

▲《聲林之王》選手李佳歡時常保持招牌笑容。（圖／記者林敬旻攝）

姊姊李佳薇在李佳歡參賽時細心給予指導，在客廳聽到李佳歡在房間練習唱《寵兒》，還傳訊息問「妳要出來唱給我聽嗎？」李佳歡說姊姊是個嚴厲的老師，不只歌唱，在課業上也嚴格教導，「我小時候都被她教到一把鼻涕、一把眼淚。」

時常保持招牌笑容的李佳歡私下沒什麼脾氣，情緒低落時會靠睡覺來紓解，「我是活在自己世界的天真的水瓶座，快速代謝負能量，從沒有生氣到會留下怨恨。」至於有沒有恨過姊姊，李佳歡開玩笑說：「有啦，是有點煩！但姊姊講完我會慢慢吸收。 」

▲《聲林之王》選手李佳歡把自己的心情唱進歌詞。（圖／記者林敬旻攝）

《聲林之王》每位選手各有特色，李佳歡透露，在參賽時最不想面對的選手是許淨淳和許維芳。李佳歡和許淨淳在「野泰美」分組時，一起創作《哭苦哭苦》，彼此有革命情感，私下也常和「野泰美」的選手相約聚餐，「大家都以為我們合作賽後就沒聯絡了吧？沒有，我們有一個群組，訊息每天都在響，像是來交朋友，不是來比賽。」

▲李佳歡和許淨淳演唱《哭苦哭苦》。（圖／ETtoday）

▲李佳歡和許維芳一起出國。（圖／翻攝自YouTube／李佳歡 KarFun）

許維芳則是李佳歡第一個認識的參賽選手，「她當時坐在我旁邊，就是一個女神，後來發現她很『ㄎㄧㄤ』。」兩人日前還一起去韓國旅遊4天3夜，因為買到便宜機票，距離出發只有2天準備，李佳歡笑說其實自己也很粗線條，出發前還擔心會不會走失，「還好有存活下來。」

▲李佳歡和許維芳去韓國旅遊。（圖／翻攝自YouTube／李佳歡 KarFun）

李佳歡說在韓國玩最有趣的是，她們穿著韓服「像古人」竟然還被台灣的觀眾認出合照，笑說「當時很狼狽，拿著外套、拍照換姿勢，很擔心我們的模樣被看到，畢竟維芳是個女神，要維持一下形象。」

▲《聲林之王》選手李佳歡。（圖／記者林敬旻攝）