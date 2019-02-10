楊千霈和老公吵架搬出「皇太后」助陣：我根本嫁給婆婆

記者林彥君／專訪

楊千霈2016年和紡織業的老公閃婚，兩人育有女兒「娃寶」。她回憶和老公到戶政事務所登記完，要返回男方家，當下覺得很彆扭，「那時候超尷尬，因為登記完我們回去之後就要開始要叫媽媽、爸爸，會有點不好意思。」

▲楊千霈。（圖／記者黃克翔攝）

她身邊的朋友碰過婆媳問題，但她完全沒有，「因為我是閃婚，結婚前我只見過他家人一次。」交往時，有聽老公講和家人的相處狀況，「覺得婆婆的個性跟媽媽類似，任勞任怨，持家照顧男人、照顧小孩，就是傳統女性。」

楊千霈對婆婆掏心掏肺，就像姊妹淘，曾和婆婆聊到深夜，婆婆還催她趕緊睡覺，「不要再聊了！」老公看到兩人的相處，好奇到底有什麼事能聊？她笑回：「女人的事，你不懂啦！」結婚後反而多一位媽媽照顧，甚至曾對婆婆說：「媽，我好像是嫁給妳。」

▲楊千霈（右起）和婆婆常一起照顧娃寶。（圖／楊千霈提供）

老公注重居家設計，家裡要像樣品屋，不希望家中鋪有軟墊，夫妻各執己見，她會找婆婆評理，「媽你看一下，娃寶要學爬，地板這麼硬，膝蓋會很痛。」婆婆聽到氣憤說：「神經病啊，一定要墊子啊！不是給他爬，是給小孩爬。」她向老公模仿婆婆的口氣，老公才退一步，「婆婆是我的皇太后，有什麼事我都先找她。」

▲楊千霈。（圖／記者黃克翔攝）

婆婆平時到經營的工廠工作，返家已經晚上10點，發現楊千霈因為照顧女兒還沒吃晚餐，會幫忙照顧小孩，等她吃完飯才回家休息，「她關心我生活的細節，以我為主，等我忙完我的事情，她才會去忙她的事，就是怕我餓著。」楊千霈從媽媽、婆婆身上看到為人妻、為人母的模樣，「我以前不用做家事，連洗衣機按鈕怎麼按都不知道。」

楊千霈想再拚第二胎，她很喜歡聞女兒的尿布味道，「以前超怕尿騷味，一開始很不習慣，後來就覺得好香喔！我老公覺得我超變態！」她的女兒是有潔癖的寶寶，只要感受到尿布沾到一點大便，就會停止大便，一定要換新尿布分次上完。若娃寶搗蛋，她想生氣但馬上又被女兒笑容融化，心想：「妳喔！等你長大一定要揍妳！」

▲楊千霈的女兒和婆婆。（圖／楊千霈提供）



▲▼楊千霈。（圖／記者黃克翔攝）