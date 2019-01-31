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高以馨遭歹徒清空2帳戶　警局哭慘：騙錢的人都下地獄！

記者林彥君／台北報導

高以馨日前上中天《麻辣天后傳》自爆近期被詐騙，她向《ETtoday》透露事件發生至今已1個多月，心情已平靜許多，2個銀行帳戶被清空，損失約10萬元。當時詐騙集團跟她說個資外洩，要她到提款機前「遠方遙控」輸入身分證字號，通話1個多小時，高以馨回神自己被詐騙時已為時已晚，「人生只剩黑暗。」

▲▼ 高以馨。（圖／翻攝自Facebook／高以馨）

▲高以馨近期遭詐騙。（圖／翻攝自Facebook／高以馨）

高以馨自認太傻，她在晚上10點多接到電話，確認來電顯示是某銀行的電話，不疑有他接受指示到提款機前操作，還一連操作2張提款卡，「對方在電話裡講術語，搞得很像真的，同時又有很多人在跟我通話，我被搞混了。」

高以馨說對方確認資料後，告訴她會回電，但遲遲等不到電話，高以馨打到銀行客服抱怨，才知道自己遭到詐騙，趕緊到警局報案，「我在警局哭慘了。」高以馨懷疑是銀行內神通外鬼，警方也說這是跟以往不同的詐騙伎倆，高以馨形容知道被騙的瞬間，時空瞬間凝結，想著明天要怎麼吃飯？她回想當時情景，忍不住大罵：「騙人錢的人都下地獄！」

▲▼ 高以馨。（圖／翻攝自Facebook／高以馨）

▲高以馨。（圖／翻攝自Facebook／高以馨）

員警之後幫她追查帳戶，並凍結帳號，「但是那個帳戶裡只剩600多元，而且是人頭帳號。」事發後高以馨和媽媽通電話，媽媽沒有責怪她，反倒是安慰錢再賺就有，高以馨是家中大姊，自認受騙很丟臉，要媽媽先瞞著其他家人。農曆年將至，高以馨笑說紅包可能包不出來，樂觀的說：「就當是繳學費，也這麼慘的案例，呼籲大家真的要小心謹慎。」

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