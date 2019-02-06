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小Call算周期嘿咻！ 加碼塞「好孕棉」在枕下盼望中獎

記者林彥君／台北報導

35歲的小Call去年8月8日和「寶先生」登記結婚，她和老公認識1個月，交往3個月就決定步入婚姻，從認識到結婚至今未滿一年，她害羞說現在和老公還在熱戀中，考量自己的年紀努力「做人」，夫妻還會算月經周期，因為太想懷孕，無形中給自己壓力，笑說：「一開始很激烈，但是後面要算時間，好累唷！」

▲▼ 小Call。（圖／翻攝自Facebook／宅之小惡魔 小CALL）

▲小Call。（圖／翻攝自Facebook／宅之小惡魔 小CALL）

她向《ETtoday星光雲》透露，有和身邊的朋友要「好孕棉」塞在枕頭下，笑說：「枕頭被衛生棉墊高，我會鋪成傾斜，這樣比較好躺！超想懷孕！」老公疼她，家事幾乎都是老公做，小Call只要幫忙摺衣服和照顧好自己，「他說如果我的手變粗，會不好看，我有做光療指甲，他認為做家事會把指甲用壞。」

▲▼ 小Call。（圖／翻攝自Facebook／宅之小惡魔 小CALL）

▲小Call的老公抱著她，低調不露臉。（圖／翻攝自Facebook／宅之小惡魔 小CALL）

老公是家中獨子，婚後她和婆婆及阿姨同住，她在婚前習慣自己住7年，一開始不習慣家裡有其他人，「我以前都在家裡脫光光走來走去，現在不行！走出房間門要先套件上衣，有時候上廁所會忘記關門，如果嗯嗯時家裡沒人，我就會不想關！」

不只老公疼，婆婆也非常疼愛她，小Call近期做牙齒矯正，婆婆除燉補品幫她調養身子外，也會煮大骨湯讓她喝，「她看到我有什麼需求，就會盡量做給我吃。」有時候出門她提大包小包，婆婆和老公會幫忙扛，看到滿頭白髮的婆婆提重物，讓她感到不好意思，「我兩手空空，很不好意思，我之前腳受傷，他們怕我會跌倒，要我把路走好就好。」

▲▼ 小Call。（圖／翻攝自Facebook／宅之小惡魔 小CALL）

▲小Call個性陽光。（圖／翻攝自Facebook／宅之小惡魔 小CALL）

她婚前忙工作，沒注意身體健康，所以腸胃不好，老公會禁止她喝冰的飲料，避免身體受寒，也讓身體容易懷孕，她調皮地說：「我會調趁老公不注意，偷喝幾口他的冰飲料！」

老公的家族大，她和老公登記時沒有宴客，僅找住在台北的親戚吃飯，今年過年是第一次和夫家整個家族見面，「我跟老公登記完，就收到夫家好多禮物，美國、香港的親戚都帶東西回來給我，大家都對我很好，讓我備受寵愛。」年節拜年會先和老公討論要注意的禮節，跟紅包的數字，「包給長輩的紅包，至少會有5位數。」

▲▼ 小Call。（圖／翻攝自Facebook／宅之小惡魔 小CALL）

▲小Call。（圖／翻攝自Facebook／宅之小惡魔 小CALL）

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