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4 in Love解散後⋯黃小柔「慘剩一條棉被」：過年還得裝忙

記者林彥君／專訪

黃小柔是前女子團體「4 in Love」成員之一，該團體在2000年成軍，2002年解散。團體解散後通告不多，她怕家人問工作狀況，過年期間會裝忙，獨自待在租屋處，「我沒有讓家人知道我有多慘，我慘到家裡只有一條棉被、一台音響，我的家當只有這樣，連床都沒有。」

▲▼ 黃小柔過年專訪 。（圖／記者湯興漢攝）

▲黃小柔過年專訪。（圖／記者湯興漢攝）

當時21歲的黃小柔，失去生活重心，「我根本不知道要做什麼？甚至不知道要不要待在演藝圈。」黃小柔來自單親家庭，由阿嬤撫養長大，她一向報喜不報憂，阿嬤打電話安慰「不然你回來，我養妳。」黃小柔語氣堅強，要阿嬤放心讓她養，掛完電話才淚崩。

▲▼ 黃小柔過年專訪 。（圖／記者湯興漢攝）

▲黃小柔。（圖／記者湯興漢攝）

阿嬤在她24歲時離世，逢年過節都孤單過，「阿嬤走掉後，我更少回家。」她有2個乾媽，其中一個是藍心湄，藍心湄會找她一起吃年夜飯，她在結婚前都是在藍心湄家團圓，當時最期待吃到包著1元的蛋餃，「吃中的人會有1萬2000元大紅包！」

▲▼4 in Love去年在楊丞琳演唱會上合體。（圖／翻攝自Facebook／黃小柔）

▲4 in Love去年在楊丞琳演唱會上合體。（圖／翻攝自Facebook／黃小柔）

她透露，自己在23歲時沒有人生目標，重心放在交朋友，「很茫然沒有目標，當時感情也不順，想多交朋友，朋友多、外務變多，當時大家都不得志，常聚在一起吃吃喝喝，虛度光陰。」直到2005年接演《終極一班》後，她開始接校園主持和外景節目，工作逐漸穩定。

▲▼ 黃小柔過年專訪 。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼黃小柔。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼ 黃小柔過年專訪 。（圖／記者湯興漢攝）

2014年她結婚了，她認為老公是這輩子最了解她的人，「他是老公，也像閨蜜，又像老師。」黃小柔人緣好，在意朋友的感受，常會不自覺往心裡去，「朋友是我比較弱的一塊。」另一半會開導她，讓她不再鑽牛角尖，為人母後她把家庭擺第一，之後依序是事業、朋友、雜項。

育有3子女的她，年節最怕遇到小孩多的地方「要發紅包」，去拜訪時發現家中小孩太多，要走還會被留住，就得要掏錢包紅包，但金額又要顧及面子，「不能包太少，不然人家打開驚呼『600！』至少要包2000元。」她笑說有3個小孩，紅包怎麼包都能回收，「我們是莊家！」

▲▼ 黃小柔過年專訪 。（圖／記者湯興漢攝）

▲黃小柔 。（圖／記者湯興漢攝）

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