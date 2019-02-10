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康康「關月子中心」　老婆生日碰上除夕⋯開門接過花束「她們」送的！

記者林彥君／台北報導

康康和老婆2011年結婚，育有一子一女，湊成一個「好」字，老婆上月17日生完女兒，夫妻過年期間在月子中心度過。康康日前因喉嚨長肉芽開刀，昨（9日）晚和從從等人聚餐，讓他超興奮，每道菜都美味，笑說：「他們一直灌我酒，我喉嚨剛開完刀不能喝，我回他們小孩剛出生，不能沒有爸爸。」

▲▼康康幫老婆慶生。（圖／康康提供）

▲康康和老婆育有一子一女。（圖／康康提供）

康康平時詼諧搞笑，私下卻有浪漫的一面，老婆的生日是2月4日，今年剛好遇到農曆除夕，康康和月子中心請假一晚，帶老婆回家慶生吃火鍋團圓，還特別以子女的名義訂了一束花，沒想到約好下午5點送到，6點半都未收到貨，讓他大嘆「超不靠譜。」所幸花店人員把花送達，老婆應門收到一束花驚喜嚇一跳，非常感動。

▲▼康康幫老婆慶生。（圖／康康提供）

▲康康乙子女名義送老婆花。（圖／康康提供）

康康大多時間都待在月子中心陪老婆，每晚一定返家陪兒子睡覺，在月子中心及住家兩頭跑，圈內老友紀寶如、黃鐙輝夫婦、從從全家和庹宗康的老婆都有來探望，讓他偶爾「偷閒」，康康說今天（10日）睡醒跑去按摩，犒賞一下自己。

▲▼康康幫老婆慶生。（圖／康康提供）

▲▼康康和月子中心請假，幫老婆慶生。（圖／康康提供）

▲▼康康幫老婆慶生。（圖／康康提供）

康康和兒子Matt剛好同月同日生，他笑說本想要老婆「撐一下」母女可以同天慶生，女兒提早報到，也將滿月，夫妻近日討論要送彌月蛋糕，也為多掙奶粉錢，「開會」決定在新的一年「降價」演出，康康透露，去年很多活動邀約最後沒有談成，新的一年希望從公益活動出發，17日要到嘉義陪伴老年人慶元宵，18日到宜蘭監獄演唱關懷獄友。

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