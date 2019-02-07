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專訪／不只當網紅！小玉攀3年鷹架：常聽到同行摔死

記者林彥君／專訪

23歲的網紅小玉，因天馬行空的實驗影片，經營的YouTube頻道在2年就超過130萬人次訂閱。小玉透露在當網紅前，做過很多他覺得奇怪的工作，國中念完，他選讀五專護理科，當時男性選讀率低，300個學生中只有10個男性，「填志願時沒有特別志向，爸爸說男護士很賺，要我去念，出社會每個月領3萬5000元。」

▲▼網紅小玉專訪。（圖／記者張一中攝）

▲網紅小玉想法天馬行空。（圖／記者張一中攝）

小玉自認國小、國中成績不錯，但讀護理科考試的考題都是英文，他看不懂，拿到考卷都用猜的，讀得很痛苦，學校曾安排他實習當藥劑師助理、護理師，但他做得不開心，「一整學年保持全校最後一名，18歲時決定不繼續念，肄業。」離開學校後，他到吉他教室開課，21歲前當過3年鷹架工人。

▲▼網紅小玉專訪。（圖／記者張一中攝）

▲網紅小玉想法成熟，早已看淡生死。（圖／記者張一中攝）

他當鷹架工人時一天可賺2500元到3000元，身材練得很壯碩，因工作有高危險性，常聽到同行意外摔死，也曾在搭鷹架中看到撿回收的阿公死亡，「他躺著不動，以為是在休息，過2小時我跑過去，發現已經僵硬，我幫忙把他抬出去。」過去的經歷讓他看淡生死，小玉說可能因為做過鷹架工人，就覺得自己拍的實驗影片不危險了。

小玉有高人氣，但他不認為自己是偶像，觀眾會傳訊息和他聊天，每天訊息的通知都有上百則，他強調自己不會以「粉絲」而是用「觀眾」來稱呼私訊他的朋友，「我不覺得每個人都喜歡我，和觀眾沒有距離的互動，不給人高高在上的感覺。」

▲▼網紅小玉專訪。（圖／記者張一中攝）

▲網紅小玉私下個性成穩。（圖／記者張一中攝）

成為網紅後「需要必然的犧牲」，他沒有個人生活，時間都用來企劃內容及剪片，一支影片除字幕由「笑笑」幫忙，其他都是他一手包辦，小玉曾因腳本太複雜遇到瓶頸，悶在家裡10天沒有出門，他徵求工作夥伴，「想找剪片師，但是找不到適合我們節奏的人，好困擾，我願意開價10萬元。」

小玉大方拍影片公布自己的收入，加上有「小玉條款」的先例，他現在是國稅局查稅首要對象，小玉說以2018年的收入，報稅時可能要繳出50到60萬元的稅金，強調「我都有誠實報稅。」

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