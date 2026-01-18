劉品言產後曝焦慮：找不到穿得下的衣服！剖白「不是滿意的樣子」

記者陳芊秀／綜合報導

女星劉品言於2025年6月甜蜜宣佈與連晨翔閃婚並迎來新生命，同年底生下女兒後，昨（17）日首度在社群網站吐露產後心聲。她昨日（17）曬出與老公連晨翔以及朋友的露營照，剖白道出「現在的我還不是自己滿意的樣子」，好友與粉絲輪番湧入留言打氣。

▲劉品言自曝心情焦慮：「現在的我還不是自己滿意的樣子，沒什麼動力為自己按下快門。」（圖／翻攝自臉書）

劉品言在發文中感性表示，新的一年開始卻沒幾張自己的照片，除了開玩笑抱怨「隊友」連晨翔拍照技術不好外，更多的是在適應身份升級後的日常節奏。她大方承認自己感到焦慮：「現在的我還不是自己滿意的樣子，沒什麼動力為自己按下快門。站在衣櫃前，怎麼還是找不到幾件可以穿的下的衣服呢？」儘管面對身材變化的挑戰，劉品言仍展現正能量，強調「美醜與胖瘦無關」，並決定用運動員「打掉重練」的精神找回節奏，感嘆生小孩才是最困難的事，對所有母親致上「Mommy respect」。

▲劉品言發文。（圖／翻攝自臉書）

露營照中，劉品言頭戴可愛的白色毛絨貓熊帽，展現俏皮的一面。側面照捕捉到劉品言與穿著皮衣的老公連晨翔互動的瞬間，連晨翔對著麥克風說話，她笑容燦爛，夫妻氣氛充滿療癒感。儘管她自認焦慮，照片中散發出的自然與幸福感依舊動人，同時她還分享了在健身房鍛鍊的全身照，穿著深色寬鬆運動服與黑帽，對鏡子自拍紀錄現在的狀態。

▲劉品言與老公連晨翔露營，笑容燦爛。（圖／翻攝自臉書）

▲劉品言健身房對著鏡子自拍。（圖／翻攝自臉書）



貼文曝光後，立刻吸引大批網友湧入打氣，紛紛鼓勵劉品言即便在適應期依然很美，有人留言「您很棒的，做了最困難的決定：生了孩子！」、「妳做了一件很偉大的事」。有人大力稱讚「明明就很美」、「言言現在很美」、「依舊美麗」。也有人鼓勵寫下「慢慢來就好，現在的妳很好看」、「身心靈健康最重要」。