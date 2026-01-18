1月18日星座運勢／雙魚編修退休藍圖 金牛制定長期目標
文／清水孟國際塔羅小孟老師
【風象星座】
水瓶座 ♒
工作：提高作業標準
感情：友情喜悅歡聚
財運：獲俐落袋為安
幸運色：紅色
貴人：獅子
小人：雙子
雙子座 ♊
工作：提高客戶忠誠
感情：期待天下太平
財運：提高投資水準
幸運色：藍色
貴人：雙子
小人：巨蟹
天秤座 ♎
工作：加強合作溝通
感情：愛無私地分享
財運：緊抓重生機會
幸運色：粉紅色
貴人：水瓶
小人：魔羯
【土象星座】
魔羯座 ♑
工作：提高企業價值
感情：觀察對方態度
財運：避免不良風險
幸運色：灰色
貴人：金牛
小人：天蠍
金牛座 ♉
工作：增強組織架構
感情：放棄舊有關係
財運：制定長期目標
幸運色：粉紅色
貴人：巨蟹
小人：金牛
處女座 ♍
工作：提高企業責任
感情：兩人互相作伴
財運：做好投資決策
幸運色：黑色
貴人：天秤
小人：射手
【水象星座】
巨蟹座 ♋
工作：提高運作效率
感情：走過難忘歲月
財運：適時調整策略
幸運色：淡藍色
貴人：處女
小人：天秤
天蠍座 ♏
工作：開發更高品質
感情：交給對方做主
財運：考慮流動風險
幸運色：黃色
貴人：牡羊
小人：獅子
雙魚座 ♓
工作：微笑待人處事
感情：下定決心開始
財運：編修退休藍圖
幸運色：白色
貴人：射手
小人：雙魚
【火象星座】
牡羊座 ♈
工作：建立完善管理
感情：調整相處模式
財運：投資資產保值
幸運色：橘色
貴人：雙魚
小人：水瓶
獅子座 ♌
工作：提高市場地位
感情：喜悅獲得真愛
財運：標的出類拔萃
幸運色：棕色
貴人：魔羯
小人：處女
射手座 ♐
工作：能力備受依靠
感情：兩人幸福相伴
財運：調整鎖定目標
幸運色：淡藍色
貴人：天蠍
小人：牡羊
● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。
