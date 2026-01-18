ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
向華強遭親信盜名詐40億！
3點判斷對方是否真的動心了
春風撞賓士遭酸肇逃「圓滿解決」
王鶴棣、趙露思貼身熱舞！　澳門演唱會火辣合體「牽手公主抱」

記者陳芊秀／綜合報導

大陸男星王鶴棣昨日（17）在澳門舉行的「王鶴棣 D.PARTY 演唱會」，與多位嘉賓同台，並且其中一位是高人氣女星趙露思，兩位四川籍頂流藝人的「破次元壁」首度合體，日前官宣消息已經掀起外界高度期待。而兩人在舞台上貼身熱舞，表演片段在陸網瘋傳。

▲▼王鶴棣、趙露思貼身熱舞！澳門火辣合體。（圖／翻攝自微博）

▲王鶴棣、趙露思澳門演唱會合體熱舞。（圖／翻攝自微博）

趙露思與王鶴棣雙A合體

趙露思與王鶴棣合唱歌曲〈Pretty〉，舞台搭配紫藍星空幕布與花瓣投影特效，趙露思當晚身穿一件黑色緊身短版背心，搭配了一條低腰設計的彩色格紋長裙，大方展現纖細的腰部線條，與染金髮、西裝革履的王鶴棣展開熱舞。

從現場捕捉到的畫面可見，兩人動作極為親密默契：王鶴棣一度從背後緊貼趙露思，雙手環繞其纖腰，頭部親暱地湊向女方肩頸，充滿曖昧挑逗的張力。兩人不僅有大量的肢體接觸與眼神對視，趙露思更在收尾動作中大膽嘗試「公主抱」王鶴棣，展現出十足的反差魅力。

演唱會爭議！棣欣引力CP粉大脫粉

儘管舞台表現大獲好評，但這場合作也意外捲入輿論漩渦。部分《蒼蘭訣》的「棣欣引力」CP 粉絲因王鶴棣未邀請搭檔虞書欣，而是選擇趙露思，感到極度失望並宣布脫粉。此外，由於演唱會完全未提及讓王鶴棣爆紅的角色「東方青蒼」，甚至有網友質疑其「忘本」。對此，官方火速澄清是因為版權限制，導致王鶴棣過往多部影視劇角色均無法在演唱會使用。

王鶴棣趙露思澳門演唱會棣欣引力

