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熊熊32G奶爆隱疾：生不如死！　「6女星爆發致命病症」她崩潰每天哭

記者田暐瑋／綜合報導

身體的一些小病痛很容易被我們忽略，但其實這些可能都是健康亮紅燈的徵兆。女星阿諾某次發現腰酸背痛，本來以為是月經前兆，沒想到一痛就是3天，檢查後才被醫生警告：「再晚就永遠癱瘓！」女星劉璇更因為常常靠吃止痛藥抑止胃痛，某次痛到送醫，住院住了4天，延誤就醫的下場就是被摘掉器官，讓人相當傻眼。

【阿諾】

阿諾某次主持完外景回家，躺在床上休息，感覺腰痠背痛，心想可能只是月經將來潮，沒想到這一躺就是3天，只要一動想起身，腳會刺麻，腰部也會劇痛：「真的是痛到骨子裡頭。」只能靠朋友送飯吃，原本以為是外景太累，但到了第三天，朋友忍不住勸她去對面醫院就診。

阿諾以為經痛，結果是椎間盤突出。（圖／翻攝自Youtube／上班這黨事）

▲阿諾以為經痛，結果是椎間盤突出。（圖／翻攝自Youtube／上班這黨事）

到醫院檢查才發現竟是「椎間盤突出」，阿諾回想拍外景時，感覺只是「蹬了一下」，當下雖然痛，但忍一下也就過了，沒想到這麼嚴重，醫生也告知她，以她椎間盤突出的程度，若是她繼續這樣躺在家裡、不來就醫，「可能就再也起不來了」。

阿諾以為經痛，結果是椎間盤突出。（圖／翻攝自Youtube／上班這黨事）

▲阿諾差點癱瘓。（圖／翻攝自Youtube／上班這黨事）

【劉璇】

劉璇2012年胃部常劇烈疼痛，卻一直不以為意，只吃止痛藥撐著，直到某天晚上劇痛到宛如有異形要衝破肚皮，才被家人緊急送醫，打了2劑止痛針就以為沒事了，把醫生叮嚀要掛號詳細檢查的話當耳邊風，沒想到當天晚上又開始爆痛，這一次就住進了急診室整整4天。

當時護士問劉璇掛門診了沒，她搖了搖頭，護士竟脫口：「你都要死掉了，還不去掛門診！」讓她感覺到事態嚴重，醫生後來診斷出膽中長出2顆大結石，但因為膽和胃的位置很相近，才會被誤以為是胃痛，後來她決定把開刀把膽囊摘除。

▲劉璇調經吃避孕藥（圖／翻攝自YouTube）

▲劉璇。（圖／翻攝自YouTube／上班這黨事）

此外，劉璇因為月經失調，有時3個月來一次、有時一次來2個禮拜，她遵從醫生的話乖乖吃了1個月的藥，不會經痛也不長痘痘，讓她以為這是聖品，之後2年都自己去藥房買同牌子的避孕藥吃。

某一天劉璇肚子劇痛，緊急被送進急診室，被診斷出是膽結石，醫生問她：「有長期服用女性荷爾蒙嗎？」她礙於父母在場，不敢說出有吃避孕藥的事實，之後膽囊就被整顆摘除，恐怖下場讓全場相當錯愕，她也直言，後來不吃避孕藥調經後，月經反而變得更紊亂，才知道自己的經痛是遺傳問題。

▲劉璇調經吃避孕藥（圖／翻攝自YouTube）

▲劉璇肚子痛結果被摘除器官。（圖／翻攝自YouTube／上班這黨事）

【舒子晨】

舒子晨有次腹痛如絞，一開始誤以為是經痛，沒有加以理會，最後痛到快要昏倒，只好趕緊掛急診，檢查後才發現她卵巢的水泡扭轉，平常若沒有激烈運動引起不適感，一般不容易發現，後來她似乎是在運動時撞到，導致卵巢破裂腹腔內出血。

▲熊熊。（圖／翻攝自YouTube／上班這黨事）

▲舒子晨。（圖／翻攝自YouTube／上班這黨事）

住院隔天舒子晨立刻動手術，醫生表示她總共流了650c.c.的血，是全身血量的5分之1，一般人流出這種血量早就昏倒了，醫生大讚她身體健康才能平安無事，開刀後她只需要住院休養3天，已經沒有大礙，但也讓她認真呼籲女性都要定期做詳細健康檢查，因為不是沒有痛就代表沒事。

【五熊】

有次過年期間，五熊只是喝完一杯咖啡就開始肚子痛，脹痛感充滿整個上腹部，2個小時後她趕緊掛急診檢查，卻一直找不出原因，就這樣又痛了3小時，最後才有醫生發現是她腸子裡有結石，但醫生表示這不用開刀，只需要多喝水自然排掉即可。

▲熊熊。（圖／翻攝自YouTube／上班這黨事）

▲五熊。（圖／翻攝自YouTube／醫師好辣）

五熊在節目上重提此事時，其他醫生直言腸子不會有結石，有一種可能是糞石，容易出現在小腸和大腸的交界堵塞腸子，另一種能是因為腸子和輸尿管重疊在一起，其實是輸尿管結石卻被誤診成腸結石。醫生補充，如果尿管結石小於0.5公分，只需要多喝水排掉，又或是跳一跳讓尿管變鬆，也有可能讓石頭掉出，但建議要定期追蹤，因為會有復發可能。

【曾智希】

曾智希在節目透露，曾經有月經持續來了2週，檢查後發現長出了3公分小囊腫，到了大醫院檢查後又長成了5公分，醫生先建議她吃避孕藥調理，沒想到囊腫不但沒變小，還長大成6公分，醫生覺得不妙，認為要立刻開刀，原本可以用傷口較小的微創手術，但她已經出現子宮沾黏的問題，醫生擔心她未來不孕，建議用剖腹方式處理比較保險。

▲曾智希抹片異常。（圖／翻攝自YouTube／醫師好辣）

▲曾智希抹片異常。（圖／翻攝自YouTube／醫師好辣）

本以為開了刀之後，婦科從此就一勞永逸，但曾智希後來做了抹片檢查，卻又收到「異常通知」，下一步她做了HPV（人類乳突病毒）檢測，結果呈現陽性，讓她晴天霹靂，每天到家都在哭，等到切片結果出來後，爸爸忍不住偷看，一看到是正常，馬上衝進房間抱著她哭，後續醫生建議有冷凍治療及電燒兩種方法，但考量到她以後還要生育的問題，決定暫時先追蹤觀察。

▲曾智希抹片異常。（圖／翻攝自YouTube／醫師好辣）

▲曾智希抹片異常。（圖／翻攝自YouTube／醫師好辣）

【熊熊】

熊熊胸部堅挺飽滿，32G的完美胸型是不少女性羨慕的目標，她透露曾接受體雕，在按摩胸部時痛到崩潰，直言：「生不如死！」後來做健康檢查才知道自己是屬於「纖維囊腫較多」的體質，所以不適合按摩，否則囊腫一被刺激就會長大，曾經還因為囊腫開過一次刀。

▲熊熊。（圖／翻攝自YouTube／上班這黨事）

▲熊熊。（圖／翻攝自YouTube／醫師好辣）

為了不刺激囊腫，熊熊透露平常只能靠運動去維持住胸大肌，讓胸部保持堅挺，或是會買胸部專用的乳霜及胸膜來保養，直言大胸部很容易下垂，不好好保養也是不行。

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