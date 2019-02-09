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悚！他割女友屁股肉生吃：軟嫩像鮪魚　無罪爆紅「變美食家還拍AV」

記者田暐瑋／綜合報導

日本最知名的殺人魔佐川一政被稱作「人魔教父」，對高大的西方女子特別感興趣，到法國巴黎留學時，射殺心儀的荷蘭籍女同學，並把女方身體最柔軟部位的肉切下來吃，他的理由竟是：「因為我不知道怎麼樣才能吃到她的肉。」而她因為父親有權有勢，成功被釋放，回到日本後出書成了美食家，上遍各大電視節目，甚至還拍AV，至今仍是自由之身，且不否認還有吃人想法。

佐川一政從小就有吃人慾望，在巴黎留學時對被害者芮妮（Renée Hartevelt）一見鍾情，他瘋狂沉迷於身材高挑、皮膚白皙的芮妮，另有一說是兩人已是交往情侶，1981年某天他邀請女方共進晚餐，芮妮也欣然答應，沒想到他趁著對方不注意時，拿出獵槍朝後腦開了一槍殺人，性侵屍體後便開始享用他的「滿漢全席」。

▲佐川一政。（圖／翻攝自網路）

▲佐川一政。（圖／翻攝自網路）

佐川先將芮妮臀部和大腿的肉割下，沾取醬油生吃，他形容芮妮的肉質極好，入口即化且無臭無味，像是鮪魚生魚片一般，之後又切下肩膀肉和乳房等較為柔軟的部位，把肉冰進冰箱，除了生吃，還會煮熟食用，最後則是將其餘部位肢解，分裝進兩個行李袋中丟棄。

▲佐川一政。（圖／翻攝自網路）

▲芮妮。（圖／翻攝自網路）

在丟棄過程中，不小心遭人撞見，佐川雖逃跑，但還是被警察循線逮捕，對犯行他坦承不諱，直言殺人動機只是想吃女人的肉，「我並不想殺了她，但我不知道除此之外還有什麼方法能吃到她的肉，所以我覺得我必須殺人。」還稱：「我相信，為了吃人而殺害對方，是不對的，但是因為愛這個人而吃掉她，難道有錯？被愛你的人吃掉，為何不可？」

得知兒子殺人後，佐川父親重金請了律師，以他精神失常為由免起訴，但必須關進精神病院接受精神治療，3年後佐川父親透過強大人脈，將兒子引渡回日本繼續住院治療，當時日本院方提交的報告中，診斷出他並沒有精神問題，日警因此逮捕佐川，並向巴黎警方申請搜查資料，但巴黎警方以不能遞交對無罪者的相關材料為由拒絕，讓他逃過法網，住院15個月後就恢復自由身。

▲佐川一政。（圖／翻攝自網路）

▲佐川一政肢解芮妮食用。（圖／翻攝自網路）

恢復自由身後，佐川定居東京，並出了多本小說，成了暢銷作家，還描述了他如何分屍並食用芮妮的詳細過程，報章雜誌邀請他寫專欄，許多電視節目更邀請他上節目教烹飪，變成了美食家，甚至還被邀請拍攝AV，意外成為媒體界寵兒。

▲佐川一政。（圖／翻攝自網路）

▲佐川一政被邀請拍AV。（圖／翻攝自網路）

雖然成了美食家，但佐川一政受訪時坦言，到了現在只要看到漂亮的女人，還是有想吃掉對方的慾望，卻完全不會想再動手殺人。他曾剖析自己的心路歷程，原來他出生時是早產兒，又罹患腹膜炎體弱多病，導致發育不良，成年後身材矮小只有152公分、30公斤，小時候聽叔叔講了鬼怪故事，深信吃了比自己年輕、身材高大的女人可以吸取健康活力，彌補自己天生的缺陷，直言因為父母小時候太過保護，讓他變得軟弱和醜陋。

▲佐川一政。（圖／翻攝自網路）

▲佐川一政是早產兒。（圖／翻攝自網路）

直到2001年，佐川一政徹底過氣，寫了500封求職信也沒人願意錄用，沒有收入來源就只能靠著借錢度日，卻又欠下大筆債務，父親得知後氣到腦溢血身亡，母親隔天則是自殺，還被禁止參加父母喪禮，最後他慢慢償還債務，靠著救助金生活，他坦言長期背負著殺人魔的稱號度日實在太痛苦，好幾次想要自殺，2013年他腦中風沒辦法走路，必須由弟弟照顧生活起居，可能也是上天的另一種懲罰。

▲佐川一政。（圖／翻攝自網路）

▲佐川一政老年生活淒涼。（圖／翻攝自網路）

▲佐川一政。（圖／翻攝自網路）

▲佐川一政。（圖／翻攝自網路）

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