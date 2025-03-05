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黃宏軒「穩交大7歲荳荳3年」爆同居全被拍！經紀人認了：關係還是很好

宏荳戀3週年1／黃宏軒被直擊連兩日進荳荳香閨　疑似同居ING

▲1月15日下午3點多，黃宏軒結束公開行程，由經紀人開車載他離開。（圖／本刊攝影組／CTWANT提供，下同）

圖文／CTWANT

27歲黃宏軒跟大7歲的何紫妍（荳荳）從2022年爆出戀情，算起來已穩交3年，多次被時報周刊CTWANT拍到約會、去寵物店接狗，還跟長輩聚餐，日前他更以「我們還是很好」一句話，低調否認分手傳聞。本刊日前也拍到他連續兩天開著車回到荳荳的住處，把車停進社區機械車位，流暢熟練得彷彿是住戶一般，看來兩人已進展到同居的階段。

1月15日下午3點多，黃宏軒在記者會結束後，由經紀人駕駛他的奧迪轎車載他離開，約5分鐘後，車子在長安國小地下停車場出入口的路邊停下，黃宏軒和經紀人走到車子後方幾公尺處，選了一處還算隱密、車與車間的空隙，兩人直接席地而坐，在路邊抽起菸來。從黃宏軒放鬆的神情，看來這根菸讓他達到開心愉悅的效果。4分鐘後，兩人心滿意足地起身，換黃宏軒親自開車。

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宏荳戀3週年1／黃宏軒被直擊連兩日進荳荳香閨　疑似同居ING

▲行駛不到5分鐘，車子突然暫停路邊，黃宏軒跟經紀人在路邊席地而坐，開始抽菸解癮，邊抽菸邊露出放鬆的神情。（圖／本刊攝影組）

宏荳戀3週年1／黃宏軒被直擊連兩日進荳荳香閨　疑似同居ING

▲黃宏軒獨自到服飾公司辦事，應該是處理自己品牌事務。（圖／本刊攝影組）

黃宏軒先送經紀人及車上另一名女子到捷運松江南京站附近下車，之後則直奔台北市南港區某服飾批發製造公司，這趟行程應該是為了處理自己服裝品牌的相關業務。到了下午4點20分，黃宏軒拿著一份文件，帥氣步出服裝公司，取車後回到南港軟體園區附近一處住宅社區的機械停車場。

宏荳戀3週年1／黃宏軒被直擊連兩日進荳荳香閨　疑似同居ING

▲下午4點多，黃宏軒開車到荳荳家，熟練地把車停進機械停車場。（圖／本刊攝影組）

宏荳戀3週年1／黃宏軒被直擊連兩日進荳荳香閨　疑似同居ING

▲黃宏軒抵達的20分鐘後，荳荳一手提著便當，一手提著香奈兒紙袋走回家。（圖／本刊攝影組）

這地點可不一般，正是他女友荳荳於前年斥資約2400萬台幣購入的「人生第一間房」。這間兩房一廳、附帶一車位的夢幻小窩，客廳望出去能一次擁有河景、山景遼闊視野，荳荳還曾拍攝開箱影片向全世界展示一番。而20分鐘後，荳荳一手提著便當，一手提著香奈兒紙袋走回家。

宏荳戀3週年1／黃宏軒被直擊連兩日進荳荳香閨　疑似同居ING

▲隔日晚間7點多，荳荳下樓拿外送食物。（圖／本刊攝影組）

宏荳戀3週年1／黃宏軒被直擊連兩日進荳荳香閨　疑似同居ING

▲黃宏軒在7點48分開車回來，還能把握時間共進晚餐。（圖／本刊攝影組）

此外，隔天16日的晚間7點多，荳荳獨自下樓領取外送食物，而黃宏軒則於7點48分開車回來，這一來一往的默契，頗有同居生活的氛圍，是否在家共進晚餐，小倆口與毛孩們享受一家團圓的溫馨夜晚，留有無限想像空間。

對於黃宏軒和荳荳兩人是否已進展到同居關係，黃宏軒經紀人表示：「謝謝關心，公司不過問藝人的私生活，但就像之前活動有被問過，關係還是很好。」

※提醒您，吸菸有害健康，容易導致癌症。

宏荳戀3週年1／黃宏軒被直擊連兩日進荳荳香閨　疑似同居ING

▲荳荳在2023年曾開心分享自己買房的好消息。（圖／翻攝自何紫妍IG）

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