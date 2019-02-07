ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

遭指痛恨松本潤⋯密謀出書洩性癖好！　葵司IG被灌爆緊急關閉

▲松本潤劈腿葵司舊帳再度被挖出，女方被指要出書爆料。（圖／翻攝自IG、日網、推特）

▲松本潤和井上真央低調交往11年，不料被爆劈腿葵司4年。（圖／翻攝自日網TBS、推特）

記者陳芊秀／綜合報導

日本傑尼斯天團「嵐」松本潤再陷緋聞風波！他和井上真央因合作《流星花園》擦出愛火，低調交往11年，沒想到2016年被爆劈腿AV女優葵司，而且長達4年，業界盛傳葵司懷恨要出書爆料性癖好，引來粉絲猛烈抗議！

據日媒《東京體育報》報導，出版社知情人士透露，「葵司好像很痛恨松本潤，有傳言要出書。」書的內容要揭露松本潤的性醜聞，原來除了劈腿葵司，還有第三個「炮友」的存在，且這個女性是國民級女團的成員，如果書真的出版將會衝擊世人。

▲松本潤劈腿葵司舊帳再度被挖出，女方被指要出書爆料。（圖／翻攝自IG、日網、推特）

▲松本潤劈腿葵司舊帳再度被挖出，女方被指要出書爆料。（圖／翻攝自IG）

不過「嵐」宣布休團並召開記者會，葵司見到眾成員落寞的表情，心生同情。知情人士透露，書的內容會以和松本潤的關係作為基礎，改成小說的方式發行，不過這同樣會影響到男方的偶像形象。

爆料曝光後，葵司的IG被松本潤粉絲灌爆，所屬經紀公司也在官方推特明言，「沒有要出書哦」，同時加上憤怒表情符號，疑似對爆料媒體表達情緒。她的IG目前也呈現關閉狀態。

▲葵司經紀公司否認要出書。（圖／翻攝自推特）

▲葵司經紀公司否認要出書。（圖／翻攝自推特）

▲葵司經紀公司否認要出書。（圖／翻攝自推特）

▲松本潤粉絲群攻下，葵司IG目前呈現關閉狀態。（圖／翻攝自推特）



高雄式左轉情侶雙腳同步懸空　3秒被擊落！網狂重播：超療癒

推薦閱讀

庾澄慶首曬全家福！　「一個模子刻出來」網傻眼：賀歲驚悚大片

特／談戀愛也能當飯碗！追這3對「情侶檔YouTuber」被閃都甘願

專訪／收到同學mail：我先睡了　一看時間…「他正在火化」

特／被醫生宣告不治，帶著「15cm傷疤」勇敢做夢－李千那

Gail曬「學霸成績」！往返奔波3個月「照考高分」嗨喊：做到了

7年情斷⋯黃立成還是最疼容嘉！楊丞琳當眾抱小鬼　最佳前任3典範

記者現場連線報新聞！　不知身後有女神⋯路過比YA觀眾尖叫啦

專訪／董至成北漂「惡夢」：要扛行李箱回家，還是耗下去

砸46萬整「Baby眼、熱巴鼻」毀了！她更狂..8年3800萬整成范冰冰

應采兒曬「孕肚正面照」拜年！　網瘋猜孕期⋯Jasper小動作萌炸

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

庾澄慶首曬全家福！　「一個模子刻出來」網傻眼：賀歲驚悚大片

特／談戀愛也能當飯碗！追這3對「情侶檔YouTuber」被閃都甘願

專訪／收到同學mail：我先睡了　一看時間…「他正在火化」

特／被醫生宣告不治，帶著「15cm傷疤」勇敢做夢－李千那

Gail曬「學霸成績」！往返奔波3個月「照考高分」嗨喊：做到了

7年情斷⋯黃立成還是最疼容嘉！楊丞琳當眾抱小鬼　最佳前任3典範

記者現場連線報新聞！　不知身後有女神⋯路過比YA觀眾尖叫啦

專訪／董至成北漂「惡夢」：要扛行李箱回家，還是耗下去

砸46萬整「Baby眼、熱巴鼻」毀了！她更狂..8年3800萬整成范冰冰

應采兒曬「孕肚正面照」拜年！　網瘋猜孕期⋯Jasper小動作萌炸

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

松本潤, 葵司, 井上真央

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 幕後／見記者同車　Oh My Girl迅速收行李：我去後面坐
  2. IG帳號「主角是枕頭」⋯他出生6個月吸30萬粉！　盤點5大另類網紅
  3. 張軒睿「切肝救父」！　術前第一次告訴爸：我真的很愛你
  4. 遭指痛恨松本潤⋯密謀出書洩性癖好！　葵司IG被灌爆緊急關閉
  5. 分手林明禎「莫名變黑羊」！　張軒睿迷失自曝陰暗面
  6. 專訪／丟掉超ㄍㄧㄥ自己！林依晨婚後4年甜告白：老公影響很大
  7. 孫協志不回來...　孫媽「獨居過年」打給閨蜜哭了
  8. 《與神》台灣票房年度第三！　推薦2018錯過可惜5部韓影
  9. 贈獎／想要告白靠這部！《我的傲嬌男友》陪你過浪漫情人節
  10. 記者現場連線報新聞！　不知身後有女神⋯路過比YA觀眾尖叫啦

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【新年快樂！大方送】

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366