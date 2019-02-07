遭指痛恨松本潤⋯密謀出書洩性癖好！　葵司IG被灌爆緊急關閉

▲松本潤和井上真央低調交往11年，不料被爆劈腿葵司4年。（圖／翻攝自日網TBS、推特）

記者陳芊秀／綜合報導

日本傑尼斯天團「嵐」松本潤再陷緋聞風波！他和井上真央因合作《流星花園》擦出愛火，低調交往11年，沒想到2016年被爆劈腿AV女優葵司，而且長達4年，業界盛傳葵司懷恨要出書爆料性癖好，引來粉絲猛烈抗議！

據日媒《東京體育報》報導，出版社知情人士透露，「葵司好像很痛恨松本潤，有傳言要出書。」書的內容要揭露松本潤的性醜聞，原來除了劈腿葵司，還有第三個「炮友」的存在，且這個女性是國民級女團的成員，如果書真的出版將會衝擊世人。

▲松本潤劈腿葵司舊帳再度被挖出，女方被指要出書爆料。（圖／翻攝自IG）

不過「嵐」宣布休團並召開記者會，葵司見到眾成員落寞的表情，心生同情。知情人士透露，書的內容會以和松本潤的關係作為基礎，改成小說的方式發行，不過這同樣會影響到男方的偶像形象。

爆料曝光後，葵司的IG被松本潤粉絲灌爆，所屬經紀公司也在官方推特明言，「沒有要出書哦」，同時加上憤怒表情符號，疑似對爆料媒體表達情緒。她的IG目前也呈現關閉狀態。

▲葵司經紀公司否認要出書。（圖／翻攝自推特）

▲松本潤粉絲群攻下，葵司IG目前呈現關閉狀態。（圖／翻攝自推特）





