亞莉安娜前男友把到女神！熱戀45歲凱特貝琴薩　網友崩潰刷留言：不！

記者林映妤／綜合報導

小天后亞莉安娜（Ariana Grande）的前男友彼得戴維森（Pete Davidson）爆出新歡！眾人以為他搭上小天后已經夠狂，沒想到彼得持續「越級打怪」，這回竟被直擊牽手《珍珠港》、《決戰異世界》英國女神凱特貝琴薩（Kate Beckinsale），照片一出震撼不少粉絲！

25歲彼得戴維森與45歲凱特貝琴薩1日被目擊，雙雙出現在洛杉磯一處表演藝術劇場Largo at the Coronet，2人十指緊扣，低調從後門離開，這段相差20歲的戀情也就此爆出。

▲▼彼得戴維森牽手凱特貝琴薩。（圖／翻攝自《E!News》）

目擊者向外媒《E! News》透露，「彼得在晚上10點前自己抵達Largo，看上去心情非常好，向所有人打招呼。表演開始前幾分鐘，凱特才從後巷下車，雙手掩臉直衝後台。」目擊者再表示，表演結束後2人從後門離開，一路上彼得緊牽凱特，坐上車後在後座笑得非常開心。

2人上車後前往飯店，在大廳也被看見舉止親暱，「他們坐在沙發上，彼得摟著凱特的脖子，他們看起來真的很像一對。」有消息人士告訴《E! News》，凱特貝琴薩已經「暈船」一陣子，她認為彼得戴維森非常有趣又迷人，2人甚至在Netflix的金球獎會後趴就相當處得來，曖昧情愫直線上升。

面對謠言，凱特貝琴薩也幽默回應。她在Instagram上po出媽媽的照片，有網友針對新聞留言：「我的天啊，凱特，不要是彼得戴維森！」她也回覆：「不，這是我媽，低級錯誤喔！」沒有正面否認緋聞。

彼特戴維森自與亞莉安娜在短短一年內，從交往、訂婚到分手解除婚約，一舉一動都成為眾人焦點，此次再與女神牽手，令不少網友又傻眼又佩服。

▲彼得戴維森曾與亞莉安娜熱戀掀話題。（圖／CFP、翻攝自IG／亞莉安娜）