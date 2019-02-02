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14歲女嫁豪門受丈夫調教　卻愛上二太太享受「性歡愉」

記者林映妤／台北報導

越南電影《落紅》（The Third Wife）揉合撩人情慾和豪門心計，再加上女女戀的元素，自去年11月金馬影展放映之後口碑爆棚。不少台灣觀眾認為這部電影猶如越南版的《大紅燈籠高高掛》，更有國外影評人表示本片喚起觀賞南韓電影《下女的誘惑》的感受！

▲▼越南電影《落紅》。（圖／佳映娛樂提供）

▲▼《落紅》宛如越南版《大紅燈籠高高掛》。（圖／佳映娛樂提供）

▲▼越南電影《落紅》。（圖／佳映娛樂提供）

《落紅》是越南導演阮芳英（Ash Mayfair）的第一部劇情長片，電影背景設定在十九世紀的越南，靈感則取材自她自己的家族故事。電影描述嫁入大戶人家作三姨太的14歲少女小雲，尚未經世事，不懂人情世故，就和初次見面的丈夫洞房；也成為她日後情慾自主的開端。

往後在大宅院的生活中，小雲意會到產下男嬰是眾人最關注的第一要事，太太們之間雖會彼此妒恨，往來卻也維持著一定程度的和諧氛圍。性事，可以是女人們茶餘飯後的閒磕牙話題，眾太太們會互相交流、經驗分享；也可能是悖德的禁忌，像是小雲無意中撞見一場竹林中的野外偷歡，進而發現暗藏於家族裡的不倫關係。

小雲進門後，一方面接受丈夫床第間的「調教」，一方面也聽從其他兩位太太如何嘗試並享受性的歡愉。然而，真正能夠撩撥起小雲情慾的其實是美麗的二太太。

▲▼越南電影《落紅》。（圖／佳映娛樂提供）

▲▼《落紅》14歲小雲的情慾深受二太太撩撥。（圖／佳映娛樂提供）

▲▼越南電影《落紅》。（圖／佳映娛樂提供）

《落紅》藉由在男性封建體制下悄然覺醒的女性情慾，帶出父權社會下女性的壓抑處境、覺知後的成長，乃至反抗與反撲。阮芳英畢業自紐約大學電影研究所，是李安導演的學妹，威尼斯金獅獎得主《三輪車伕》（Cyclo）越南裔導演陳英雄則為該片藝術指導。電影2月22日上映。

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