空姐掩面哭泣「你都從下面摸上來了」　庹宗華爆搭機吐口水、討酒喝

記者劉宜庭、李欣容／台北報導

庹宗華1日搭乘華航，從台北飛往新加坡途中，竟驚傳酒後鬧事，不但吐口水，還霸占空服員工作區，且疑似在討酒喝的過程中，遭控騷擾空姐，一名同機旅客更爆料，看見該名空姐掩面哭泣說著，「你都從下面摸上來了，你怎麼還可以說沒有。」

▲庹宗華醉鬧華航。（圖／翻攝《東森新聞》）



庹宗華平時常因工作或旅遊需求搭機，沒想到近來卻傳出在飛機上酒後鬧事，一下機隨即被航警帶走，對此，他也鄭重對外道歉。不過，據《東森新聞》報導，他在機上鬧事畫面全被拍下，期間，他對著旁邊吐口水，一旁被波及旅客因此不滿、拿毛毯回擊，庹宗華一怒之下，又將毛毯丟回。

不僅如此，據媒體報導，當時同機旅客指控，庹宗華霸占著空服員的工作區，還藉著醉意對空服員吃豆腐，「他就是站在那裡喝酒，可能要要酒喝。」此外，疑似遭到騷擾的空姐掩面哭泣，卻敢怒不敢言，同機旅客更指出，該名空姐疑似被摸屁股，還一度聽見空姐大聲喊，「你都從下面摸上來了，你怎麼還可以說沒有。」

庹宗華前前後後大鬧約一個小時，讓同機旅客幾乎無法好好休息。針對此事，經紀人向《ETtoday星光雲》表示，以庹宗華個性不可能騷擾空姐，只是喝了酒講話比較大聲，確實有影響到其他乘客，落地新加坡後被航警帶走也只是關切而已，沒有什麼被押走這麼嚴重。

▲庹宗華錄影片道歉。（圖／經紀人提供）



庹宗華本人也錄製道歉影片，他在影片中提及，因即將過年心情愉悅才多喝2杯，「這舉動實在很不可取，希望不要影響到大家過年的心情，我在這邊跟被我影響的人道歉，實在很對不起。」並解釋沒有故意騷擾空姐，「希望她能原諒我，再一次的對不起。」

對此，華航則表示，2/1 CI751台北飛往新加坡的班機上，一名旅客（指庹宗華）在飛行途中酒醉失態，疑似騷擾組員並嚴重影響其他旅客，客艙經理勸阻仍無效，機長基於航空保安因素通知新加坡航警，該名旅客下機即被警方帶走接受調查，華航尊重同仁意願，不排除協助被騷擾組員提告，相關細節不便說明。