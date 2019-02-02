趙麗穎親揭「愛上馮紹峰原因」　曝私下暱稱甜翻！

記者傅家妤／綜合報導

大陸女星趙麗穎與馮紹峰2018年10月宣布結婚，隨後又證實懷孕消息，讓粉絲都非常開心，不過兩人自宣布婚訊以來，仍有部分酸民不看好，認為男方配不上她，對此趙麗穎近日接受專訪，也跳出護夫，自曝愛上馮紹峰是因為對方「很懂得生活」。

▲趙麗穎與老公即將迎來第一個愛的結晶。（圖／翻攝自微博）

趙麗穎與老公馮紹峰主演的新劇《知否知否應是綠肥紅瘦》近來進入高潮，劇中趙麗穎所飾演的「明蘭」，目前也已經懷有身孕，戲外兩人也將迎來愛情結晶，升格一家三口，近日趙麗穎在接受大陸媒體《娛理》專訪，透露在家中對老公的暱稱就是「叔兒」，還自曝了不少兩人私底下相處的點滴。

▲趙麗穎在劇中也已經懷有身孕。（圖／翻攝自微博／知否知否應是綠肥紅瘦官微）

小倆口會互相討論工作，當其中一方遇到挫折時，也會彼此互相開導，而趙麗穎也甜蜜地稱，老公非常照顧自己，不僅時刻記著她的喜好，出去吃火鍋，也不忘外帶她愛的回去，也說先前兩人難得放閃逛公園，她回憶當下天空晴朗，滿地的落葉很美，「回頭就能看到那個人，這就是人生的幸福吧！」

▲趙麗穎與老公閒暇時，會一起到公園散步、放閃。（圖／翻攝自微博／趙麗穎）

談及為何會認定馮紹峰，趙麗穎大讚對方很溫和，也很有責任感，也很有生活情趣，「是一個真正懂得生活的人，這點很打動我，我們都是熱愛生活、熱愛家庭的人，所以我們也在互相學習中進步。」因此她也願意在事業高峰期間，停下來結婚生子，對此也從不認為是很可惜的事情：「我其實的是順其自然，既然進入了新階段，就把這個階段該做的事情做好。」